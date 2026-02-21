وقال فيكتور فونت، مرشح انتخابات رئاسة برشلونة، إنه يعتزم إعادة ليونيل ميسي إلى صفوف "البلوغرانا" ليعتزل وهو حامل لقميصه.

وأوضح فونت خلال تقديمه لمشروعه المسمى "مشروع ميسي": "لم يحظ ميسي بالوداع المناسب" عقب انتقاله إلى باريس سان جيرمان في عام 2021، مؤكدا أنه يستحق أن يودع الجماهير وهو يرتدي قميصه برشلونة، مشيرا إلى أنه سيمنحه منصب الرئيس الفخري للنادي، وفق ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وأضاف: "هذا لن يحدث مع لابورتا، رحيل ليو كان من أسوأ الأمور التي حدثت في عهده، لا يمكن أن يودع ميسي من قاعه مغلقة، هذا لا يصدق".

وتابع: "ميسي مرجعية لبرشلونة ليس كلاعب فقط، بل على المستوى الإنساني، فهو دؤوب في عمله وملتزم وقائد وصادق ويعشق النادي، لهذا يجب أن نحظى بأفضل سفير لنا".

وعن الطريقة المحتملة لإعادة ميسي إلى ناديه السابق، أوضح فونت: "سيتم ذلك عن طريق دراسة اتفاقية استراتيجية" مع نادي إنتر ميامي الذي يلعب له الأرجنتيني.

وشدد فونت: "يجب أن يعتزل ميسي على العشب، هذا يعتمد على إرادته بالطبع، وعلى الموقف في نهاية 2026، نود القول إن الطريقة الوحيدة والأفضل لتوديعه يجب أن تكون على العشب (في كامب نو)، إن لم يصبح خوان لابورتا رئيسا في 16 مارس".

وقدم الرئيس السابق لبرشلونة لابورتا استقالته في الأيام الماضية تمهيدا لترشحه للانتخابات المقبلة المقررة في 15 مارس المقبل.

وبحسب وسائل إعلام إسبانية، يعد لابورتا الأوفر حظا للفوز والبقاء في منصبه، خصوصا بعد نجاح الفريق في التتويج بلقب الدوري الإسباني وكأس الملك وكأس السوبر المحلي في الموسم الماضي، رغم التحديات المالية التي يواجهها النادي.