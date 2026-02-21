ويخضع اللاعب الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني للتحقيق من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على خلفية اتهامه بتوجيه إساءة عنصرية إلى البرازيلي فينيسيوس جونيور خلال مباراة ريال مدريد وبنفيكا في ملحق دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع.

ووقعت الحادثة في الشوط الثاني من اللقاء الذي أُقيم على ملعب إستاديو دا لوش في لشبونة الثلاثاء، عقب تسجيل فينيسيوس هدف المباراة الوحيد، ما أدى إلى توتر داخل الملعب وتوقف اللعب نحو عشر دقائق.

وأخبر فينيسيوس الحكم أن بريستياني وصفه "بالقرد"، بسبب لون بشرته السمراء، وهو ما أثار موجة غضب عالمية.

تصريحات اللاعب الأرجنتيني

وبحسب مصادر نقلت عنها شبكة ESPN، قال بريستياني في إفادته، إنه استخدم لفظ "أنت شاذ" باللغة الإسبانية، نافيا توجيه لفظ عنصري.

وأفاد الصحفي برونو أندرادي بأن اللاعب قدم روايته الرسمية ضمن التحقيق الجاري.

من جهته، ذكر لاعب وسط ريال مدريد أوريلين تشواميني أن بريستياني قدّم التفسير نفسه عند مواجهته بعد المباراة.

كما أرسل النادي الإسباني ملفا يتضمن ما وصفه بـ"جميع الأدلة المتاحة" إلى الاتحاد الأوروبي دعما للتحقيق.

وقال النجم الفرنسي كيليان مبابي إنه سمع الإساءة العنصرية بنفسه، مؤكدا أن لاعبين من بنفيكا سمعوها أيضا، فيما طالب مدرب ريال مدريد ألفارو أربيلوا بفرض عقوبة على اللاعب الأرجنتيني، معتبرا القضية فرصة مفصلية لمحاربة العنصرية في كرة القدم.