قال نيمار مهاجم سانتوس المنافس في الدوري البرازيلي الممتاز لكرة القدم، والذي مدد عقده مع نادي طفولته الشهر الماضي، إنه قد يعتزل بحلول نهاية العام.
وعاد نيمار (34 عاما) إلى سانتوس في يناير 2025، ليلعب دورا رئيسيا في بقاء النادي في الدوري البرازيلي، بعدما سجل 5 أهداف في آخر 5 مباريات.
ولا تزال مشاركة نيمار، الذي عانى من الإصابات في المواسم الأخيرة، في كأس العالم هذا العام غير مؤكدة.
وقال السبت لقناة كازي البرازيلية على الإنترنت: "لا أعرف ما سيحدث من الآن فصاعدا، ولا أعرف ما سيحدث العام المقبل".
وأضاف: "ربما عندما يأتي شهر ديسمبر، سأرغب في الاعتزال. أنا أعيش الآن سنة بسنة".
وتابع نيمار: "هذا العام مهم جدا، ليس فقط لسانتوس، ولكن أيضا لمنتخب البرازيل، لأنه عام كأس العالم، وبالنسبة لي أيضا".
وسجل نيمار، الذي خضع مؤخرا لعملية جراحية ناجحة في الركبة، 79 هدفا للبرازيل، وهو الهداف التاريخي لمنتخب بلاده، لكنه لم يشارك مع المنتخب منذ أكتوبر 2023.
وأوضح مدرب البرازيل كارلو أنشيلوتي خلال العام الماضي أنه لن يضم للمنتخب إلا اللاعبين الذين يتمتعون بلياقة بدنية كاملة للمشاركة في كأس العالم المقرر إقامتها في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.