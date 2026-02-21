وعاد نيمار (34 عاما) إلى سانتوس في يناير 2025، ليلعب دورا رئيسيا في بقاء النادي في ‌الدوري البرازيلي، بعدما سجل 5 أهداف في آخر 5 مباريات.

ولا تزال مشاركة ‌نيمار، الذي ‌عانى من الإصابات في المواسم الأخيرة، في كأس العالم هذا العام غير مؤكدة.

وقال السبت لقناة كازي البرازيلية على الإنترنت: "لا أعرف ما ‌سيحدث من الآن فصاعدا، ‌ولا أعرف ⁠ما سيحدث العام المقبل".

وأضاف: "ربما عندما يأتي شهر ديسمبر، سأرغب في الاعتزال. أنا أعيش الآن سنة بسنة".

وتابع نيمار: "⁠هذا العام ‌مهم جدا، ليس فقط لسانتوس، ولكن أيضا لمنتخب ⁠البرازيل، لأنه عام كأس العالم، وبالنسبة لي ⁠أيضا".

وسجل نيمار، الذي خضع مؤخرا لعملية جراحية ناجحة في ​الركبة، 79 هدفا للبرازيل، ⁠وهو الهداف ​التاريخي لمنتخب بلاده، لكنه لم يشارك مع المنتخب منذ أكتوبر 2023.

وأوضح مدرب ​البرازيل كارلو أنشيلوتي خلال العام الماضي أنه لن يضم للمنتخب إلا اللاعبين الذين يتمتعون بلياقة بدنية كاملة للمشاركة في كأس العالم المقرر إقامتها ​في ‌الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو ​في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.