وسجل الفلسطيني حامد حمدان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 47.

وشهدت المباراة طرد عمرو قلاوة لاعب خط وسط سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 45 بعد حصوله على الإنذار الثاني.

وأشعل هذا الفوز صراع صدارة الدوري المصري، حيث ارتفع رصيد بيراميدز إلى 34 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن الزمالك الوصيف، أما سيراميكا فيتصدر الترتيب وله 35 نقطة.

وتعد هذه الهزيمة الرابعة لسيراميكا كليوباترا هذا الموسم، علما بأن الفريق كان قد حقق فوزا ثمينا قبل أيام على الزمالك في دور الـ16 لبطولة كأس مصر ليقصي حامل اللقب.

وحجز بيراميدز مكانه في دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا بعد الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات، السبت الماضي.

وعزز بيراميدز صدارته للمجموعة الأولى بعد الفوز 3-1 على ضيفه باور ديناموز الزامبي في القاهرة.

وبهذا الفوز رفع بيراميدز رصيده إلى 16 نقطة، بينما تجمد رصيد باور ديناموز عند 7 نقاط وودع البطولة.