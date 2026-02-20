هذا الرقم ليس مجرد إنجاز عابر، بل هو محطة حاسمة في رحلة "صاروخ ماديرا" نحو دخول النادي الألفي وتسجيل هدفه رقم 1000، وهو الحلم الذي بات يغازل مخيلة عشاق كرة القدم حول العالم.

المراحل التاريخية التي مر بها "الدون" لتكديس هذا الإرث التهديفي المرعب:

رحلة الأهداف: من لشبونة إلى الرياض

توزعت أهداف رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، الـ 962 عبر مسيرة امتدت لأكثر من عقدين، تنقل خلالها بين أكبر الدوريات العالمية:

كانت البداية مع نادي سبورتينغ لشبونة حيث سجل 5 فقط، لكنها كانت البداية لظهور موهبته.

وسرعان ما وصل مرحلة الانفجار مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث سجل 145 هدفا، خلال فترتين، وهي المرحلة التي بزغ فيها نجمه تحت قيادة المدرب الأسطورة أليكس فيرغسون.

مع ناديه الجديد، ريال مدريد الإسباني، شق رونالدو طريقه إلى القمة، حيث سجل 450 هدفا، وأصبح الهداف التاريخي للنادي الملكي.

وفي إيطاليا، مع ناديه الجديد يوفنتوس، سجل 101 هدف، وكسر حاجز الـ 100 هدف في وقت قياسي بالدوري الإيطالي.

واستمر الدون في رحلة تسجيل الأهداف مع فريق النصر السعودي، حيث سجل له 118 هدفا، ولا يزال العداد يعمل بقوة في دوري روشن وأبطال آسيا.

ومع منتخب البرتغال، أصبح صاروخ ماديرا الهداف التاريخي للمنتخبات الوطنية عبر التاريخ بتسجيله 143 هدفا.

وبهذا يرتفع إجمالي أهداف رونالدو، الذي بلغ من العمر 41 عاما، خلال مسيرته الاحترافية إلى 962 هدفا، وذلك حتى شهر فبراير 2026.

ويحتاج رونالدو الآن إلى 38 هدفا فقط للوصول إلى الهدف رقم 1000.

أرقام من وحي الأهداف الـ 962