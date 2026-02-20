وذكر الاتحاد البرازيلي، عبر موقعه الرسمي، أن اللقاء سيقام قبل أسبوع من مواجهة البرازيل نظيرتها المغرب في افتتاح مبارياتها بالمونديال.

وأشار إلى أن المنتخب المصري يعد الأقدم والأكثر تتويجا في أفريقيا، إذ يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد سبعة ألقاب، كما شارك في كأس العالم ثلاث مرات، وكان أول منتخب أفريقي وعربي يشارك في البطولة عام 1934 بإيطاليا.

وأوضح البيان أن المنتخبين التقيا ست مرات منذ عام 1960، وحقق المنتخب البرازيلي الفوز في جميع المواجهات، أبرزها لقاء كأس القارات عام 2009 في جنوب أفريقيا، الذي انتهى بفوز البرازيل 4-3، فيما كانت بقية المباريات ودية، وكان آخرها عام 2011.

ويتواجد المنتخب البرازيلي في المجموعة الثالثة بالمونديال إلى جانب المغرب واسكتلندا وهايتي، بينما يلعب المنتخب المصري في المجموعة السابعة مع بلجيكا ونيوزيلندا وإيران.