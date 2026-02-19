وحوكم المتهمون بتهمة "الشغب"، وتشمل أعمال عنف ضد قوات الأمن، وإتلاف تجهيزات، واقتحام أرض الملعب، وإلقاء مقذوفات. وكانوا قد نفوا ارتكاب مخالفات خلال المباراة التي انتهت بفوز السنغال 1-0 بعد التمديد.

وقضت المحكمة بسجن تسعة متهمين لمدة عام مع غرامة مالية قدرها 545 دولارا، وستة آخرين ستة أشهر مع غرامة 218 دولارا، فيما حكم على ثلاثة بالسجن ثلاثة أشهر وغرامة 109 دولارات.

وأعلن فريق الدفاع عزمه استئناف الأحكام، فيما وصف محامي الدفاع باتريك كابو القرار بأنه "غير مفهوم"، معتبرا أن موكليه كانوا "ضحايا".

وكان الادعاء العام قد طالب بعقوبات تصل إلى عامين لبعض المتهمين، مشيرا إلى أنهم "تعمدوا تعطيل سير المباراة". واستند الادعاء إلى تسجيلات كاميرات المراقبة في ملعب ملعب الأمير مولاي عبد الله، إضافة إلى تقارير طبية تثبت إصابة عناصر أمن وموظفين.

وشهدت المباراة فوضى بعدما احتسبت ركلة جزاء للمغرب في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني عقب إلغاء هدف للسنغال، ما دفع مشجعين لمحاولة اقتحام الملعب لنحو 15 دقيقة، كما أُلقيت مقذوفات بينها مقعد على أرضية الميدان. وفي الوقت الإضافي سجل باب غي هدف الفوز للسنغال.

وقدرت النيابة العامة الأضرار المادية التي لحقت بالملعب، الذي أعيد بناؤه قبل البطولة، بأكثر من 430 ألف دولار.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد فرض في نهاية يناير عقوبات تأديبية وغرامات مالية على الاتحادين بسبب سلوك غير رياضي وانتهاكات لمبادئ اللعب النظيف.

واستضاف المغرب النسخة الخامسة والثلاثين من البطولة القارية بين 21 ديسمبر و18 يناير، كما يستعد لاستضافة كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.