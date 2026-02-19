وشهدت المباراة واقعة مثيرة للجدل، حين زعم فينيسيوس أنه تعرض لـ"إساءة عنصرية" من الجناح الأرجنتيني جانلوكا بريستياني، لاعب أصحاب الأرض.

واتهم لاعبو ريال مدريد بريستياني بالتفوه بألفاظ عنصرية تجاه فينيسيوس، وطلبوا استبعاده من دوري أبطال أوروبا، غير أن بنفيكا أكد أن لاعبه تعرض لـ"حملة تشهير".

وغادر فينيسيوس (25 عاما) ملعب المباراة بعد أن أبلغ حكم اللقاء أن أحد لاعبي بنفيكا "ارتكب إساءة عنصرية".

وتوقفت المباراة مؤقتا وفقا للوائح اليويفا، لمدة 10 دقائق، قبل أن يكمل فينيسيوس المباراة حتى النهاية.

وعقب إعلان "يويفا"، الأربعاء، فتح تحقيق ومراجعة التقارير لكشف تفاصيل الواقعة، أوضح النادي الملكي أنه يتعاون بشكل فعال مع التحقيقات.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي، إنه "تعاون بشكل كامل وفعال مع التحقيق عقب الحوادث غير المقبولة ذات الطابع العنصري التي شهدتها تلك المباراة".

وأضاف البيان أن النادي "يثمن الدعم والإجماع والمساندة التي حظي بها لاعبه فينيسيوس من مختلف مكونات مجتمع كرة القدم العالمي".

وأكد أنه "سيواصل العمل بالتعاون مع جميع المؤسسات من أجل القضاء على العنصرية والعنف وخطاب الكراهية في الرياضة وفي المجتمع".