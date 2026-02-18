وشرح المهاجم الفرنسي ما حدث بعد هدف فينيسيوس، قائلا: "سجل وذهب للرقص. أطلقت الجماهير صيحات الاستهجان ضده وهذا أمر طبيعي. ثم حدثت لحظة توتر مع لاعبي بنفيكا، وهذا وارد أيضا لأنها بطولة دوري أبطال أوروبا، ومن الطبيعي أن يرغب الجميع بالفوز من أجل جماهيرهم".

وأضاف مبابي في تصريحات نقلها موقع ريال مدريد الرسمي: "بعد ذلك بدأ لاعب بنفيكا رقم 25، لا أريد ذكر اسمه، فهو لا يستحق ذلك، بالتحدث إليه بسوء"، في إشارة إلى الجناح الأرجنتيني جانلوكا بريستياني.

وتابع: "ثم رفع (بريستياني) قميصه وقال إن فينيسيوس قرد 5 مرات. سمعت ذلك. هناك لاعبون من بنفيكا سمعوه أيضا. وبعد هذه اللحظة، بدأ كل ما حدث".

وقال مبابي: "يجب شرح الأمر بهدوء ولا يجوز التعميم. زرت البرتغال مرات عدة ولم يحدث شيء كهذا قط. في مثل هذه المواقف من المهم التحدث بوضوح. هناك أناس لم يرتكبوا أي خطأ. لا شك أن هناك 70 ألف شخص أرادوا تشجيع فريقهم. أكن كل الاحترام لنادي بنفيكا ومدربه، لكن هذا اللاعب لا يستحق اللعب في دوري أبطال أوروبا بعد الآن. أعتقد أن هذه البطولة تلهم الجميع خاصة الأطفال. إذا سمحنا بمرور مثل هذه الأمور ستفقد كل قيم كرة القدم معناها، وكل ما نؤمن به قيمته. يجب فعل شيء حيال ذلك".

واستطرد: "أول ما أود قوله هو أننا في دوري أبطال أوروبا. لدينا أفضل كاميرات في العالم. انظروا إلى وجهه عندما رأى ردة فعلنا. يجب ألا نتجاهل مثل هذه الأمور. ذهبت مع فيني لأنه لم يعد يرغب في اللعب، وكما قلت في المؤتمر الصحفي قبل مباراة موناكو، لا يمكننا تركه وحيدا في مثل هذه المواقف. يجب أن نتحد وندافع عن لاعبنا".

وأوضح مبابي أنه وزملاءه تحدثوا أيضا مع مسؤولي بنفيكا، لكن "لا يمكنني أن أغضب منهم لأنهم لم يسمعوا ما حدث، وعندما يحدث ذلك يصعب إبداء الرأي. سيكون من الظلم أن أقول إن إدارة بنفيكا لم تدافع عنا، لكن كان على المقربين منا أن يفعلوا شيئا. حاول (المدير الفني لبنفيكا جوزيه) مورينيو تهدئة الوضع وفهم ما جرى".

ووقع الحادث بعد لحظات من تسجيل فينيسيوس هدف ريال مدريد، بينما أوقف الحكم فرانسوا لوتكسييه المباراة لمدة 11 دقيقة بعد تفعيل بروتوكول مكافحة العنصرية التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وأظهرت ‌صور تلفزيونية اللاعب الأرجنتيني وهو يغطي فمه بقميصه، قبل أن يطلق كلمات فسرها فينيسيوس وزملاؤه على أنها إهانة عنصرية للاعب البالغ من العمر ‌25 عاما، الذي تعرض مرارا لمواقف ‌عنصرية خلال المباريات في إسبانيا.

وهدد لاعبو ريال مدريد بمغادرة الملعب مع تصاعد التوتر، قبل أن تستأنف المباراة في النهاية ​بعد 11 دقيقة من التوقف.

وأصبحت الأجواء عدائية، وتعرض فينيسيوس لصيحات استهجان عالية كلما لمس الكرة، وأظهر البث انفعال مبابي بغضب وهو يصف بريستياني بأنه "عنصري لعين" عدة مرات بعد استئناف اللقاء.

وتصاعدت حدة التوتر مجددا في الدقيقة 85 عندما عرقل فينيسيوس ريتشارد ريوس، ليندفع مورينيو نحو الحكم الرابع مطالبا بمنح البرازيلي بطاقة صفراء ثانية، ​لكنه ‌تلقى إنذارا بسبب احتجاجاته.

واستمر مورينيو الغاضب في الاحتجاج، وسرعان ما تلقى بطاقة صفراء ثانية.

وتقام مباراة الإياب على ملعب "سانتياغو برنابيو"، الأربعاء، لتحديد الفريق المتأهل إلى دور الـ16.