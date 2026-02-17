وانهزم برشلونة أمام جيرونا بعد لقطة مثيرة في الدقيقة 80، إذ دعس لاعب جيرونا إيتشيفيري قدم كوندي قرب منطقة جزاء "البلوغرانا"، وسقط كوندي فيما استمرت الهجمة وسجل فيران بالتران هدف الفوز لجيرونا.

واعترض المدرب هانسي فليك وبعض لاعبي برشلونة على قرار الحكم سوتو غرادو عدم احتساب الخطأ لصالح برشلونة، وعدم عودته إلى تقنية الفيديو "الفار".

واستمر احتجاج لاعبي "البلوغرانا" في التصريحات التي أعقبت المقابلة.

وكتب رافينيا على حسابه في منصة "إنستغرام": "حسنا، لدينا أشياء كثيرة يجب تحسينها، لكن الأمر لا يتعلق بنا فقط".

وأضاف: "من المعقد جدا أن تكون اللوائح مختلفة بناءً على ما إذا كانت في مصلحتك أم ضدك، لكن إذا كان علينا اللعب ضد الجميع من أجل الفوز، فلا بأس بذلك... سنفعلها".

وقالت لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني إن الحكم لم يحتسب مخالفة لصالح كوندي في اللقطة التي سبقت هدف التقدم لصالح جيرونا خلال المباراة التي انتهت بهدفين مقابل واحد.

واشتكى النادي الإسباني في رسالة وجهها رئيسه إلى الاتحاد الإسباني ولجنة الحكام وحكام الفيديو، بسبب ما اعتبره "ازدواجية في المعايير التحكيمية"، معززا رسالته بصور لقرارات أكد أنها أضرّت ببرشلونة وخدمت منافسه.

وبخسارته أمام جيرونا، تراجع برشلونة إلى المركز الثاني في ترتيب "لا ليغا" برصيد 58 نقطة، فيما يتصدر ريال مدريد الترتيب بـ60 نقطة.