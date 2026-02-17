وتكررت مواجهة الأهلي والترجي، التي باتت "كلاسيكو" معهود في البطولة الإفريقية.

ووضعت القرعة حامل اللقب، نادي بيراميدز المصري، في مواجهة نارية أمام الجيش الملكي المغربي، الذي خاض مباراتين صعبتين أمام الأهلي.

ومن ناحية أخرى، أوقعت القرعة نهضة بركان المغربي، أمام الهلال السوداني، كما أسفرت عن مواجهة "غير عربية"، بين صن داونز الجنوب إفريقي، والملعب المالي.

وسيلتقي في المربع الذهبي الفائز بين الأهلي والترجي مع الفائز بين صن داونز والاستاد، والفائز بين بيراميدز والجيش الملكي مع الفائز من مباراة نهضة بركان والهلال.