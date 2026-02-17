وفيما يلي مواجهات دور الثمانية للكونفيدرالية:

المصري البورسعيدي ضد شباب بلوزداد الجزائري.

أولمبيك آسفي المغربي ضد الوداد البيضاوي المغربي.

أوتوهو الكونغولي ضد الزمالك المصري.

يونيون مانييما الكونغولي الديمقراطي ضد اتحاد الجزائر.

وأسفرت قرعة الدور قبل النهائي عن لقاء الفائز من يونيون مانييما واتحاد الجزائر، مع الفائز من أولمبيك آسفي المغربي والوداد البيضاوي، حيث يقام لقاء الذهاب في الجزائر أو الكونغو الديمقراطية، بينما تجرى مباراة الإياب في المغرب.

في المقابل، يلعب الفائز من المصري وشباب بلوزداد مع الفائز من أوتوهو والزمالك، حيث يقام الذهاب على ملعب المصري أو بلوزداد، فيما يجرى الإياب في ملعب الزمالك أو أوتوهو.

وفي الدور النهائي سوف يقام لقاء الإياب الحاسم على ملاعب أي من الزمالك والمصري وأوتوهو وشباب بلوزداد.

يشار إلى أنه قام بإجراء القرعة النجمين المعتزلين التونسي راضي الجعايدي والأنغولي مانوتشو.

وتم توزيع الأندية المتأهلة لدور الثمانية على مستويين، حيث ضم التصنيف الأول الأندية الحاصلة على المركز الأول في مجموعاتها بالدور الأول، بينما تواجد في التصنيف الثاني، الفرق التي نالت الوصافة.

ويلتقي كل فريق من التصنيف الأول مع أحد أندية التصنيف الثاني، فيما تنص لائحة البطولة على ألا يلتقي في دور الثمانية أي فريقين صعدا للأدوار الإقصائية من ذات المجموعة.

ومن المقرر أن تقام جولة الذهاب في دور الثمانية بالبطولة يوم 15 مارس القادم على ملاعب أندية المستوى الثاني (أولمبيك سفي، أوتوهو، يونيون مانيما، المصري البورسعيدي).

في المقابل، تجرى لقاءات جولة الإياب يوم 22 مارس المقبل، بملاعب فرق المستوى الأول (اتحاد الجزائر، الوداد البيضاوي، شباب بلوزداد، الزمالك).

ومن المقرر أن تقام مواجهتا الذهاب في الدور قبل النهائي للبطولة يوم 12 أبريل القادم في حين تجرى مباراتا الإياب يوم 19 من الشهر ذاته.

أما لقاء الذهاب بالدور النهائي، فسوف يقام يوم 9 مايو المقبل بينما تجرى مباراة العودة في 16 من الشهر ذاته.