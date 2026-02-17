وتلقى برشلونة ضربة مؤلمة جديدة بالخسارة في ديربي كتالونيا أمام مضيفه جيرونا بنتيجة 1 - 2 في ختام منافسات المرحلة الـ24 من المسابقة، مساء الإثنين.

وسقط برشلونة في فخ الخسارة للمباراة الثانية على التوالي بعد هزيمته المدوية برباعية دون رد أمام أتلتيكو مدريد مساء الخميس الماضي في ذهاب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا.

كما أن الخسارة أمام جيرونا، حرمت برشلونة أيضا من استعادة صدارة الدوري حيث تجمد رصيده عند 58 نقطة في المركز الثاني، متخلفا بفارق نقطتين عن غريمه ريال مدريد (المتصدر) بـ 60 نقطة بعد الفوز على ريال سوسيداد بنتيجة 4 - 1، في نفس الجولة.

وفي ديربي مثير، لم يستغل برشلونة تقدمه بهدف باو كوبارسي في الدقيقة 59، بل رد جيرونا بهدفي توماس ليمار وفران بيلتران في الدقيقتين 62 و86.

حديث فليك

وتحدث المدرب الألماني عقب المباراة، حيث قال في تصريحات نقلها الموقع الألكتروني الرسمي لبرشلونة "لا أريد الحديث عن الحكم. الجميع شاهد المباراة".

وفي معرض حديثه عن الأداء، أشار فليك تحديدا إلى الشوط الثاني، قائلا "كان دفاعنا سيئا للغاية، خاصةً في الهجمات المرتدة. لم نكن في مواقع جيدة وكافحنا لصد هجمات جيرونا".

وأضاف "كنا بحاجة إلى مزيد من السيطرة وتقليل الأخطاء. في الشوط الأول، أتيحت لنا فرص أكثر، لكن يتعين علينا أن نظهر رغبة جامحة في الفوز بهذه المباريات".

أوضح فليك "عقب الخسارة أمام أتلتيكو، كان من المهم الفوز الليلة. الجميع يشعر بخيبة أمل".

وتابع: "لسنا في أفضل حالاتنا. نحن لا نمر بفترة جيدة. أمامنا ال ن أسبوع من العمل، وهذا ما سنقوم به. سنقاتل للعودة في الأسابيع المقبلة بعقلية مختلفة ومستوى أعلى. سوف نتدرب ونلعب".

واختتم فليك حديثه قائلا "لم نلعب جيدا. لا أريد أعذارا. ينبغي علينا أن نلعب بشكل أفضل".