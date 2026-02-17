وقال وكيله مارك كوسيكه، في تصريحات لموقع ترانسفير ماركت، نقلتها وكالة PA Media، إن كلوب (58 عاما) كان مرشحا أيضا لتولي تدريب منتخب إنجلترا بعد مغادرته ملعب أنفيلد، مشيرا إلى أن عدة جهات تواصلت معه قبل انتقاله إلى منصبه الحالي رئيسا لكرة القدم العالمية في شركة ريد بول.

وأضاف كوسيكه أن المدرب الألماني قد يفكر في العودة إلى التدريب مستقبلا، لكنه حاليا يشعر بسعادة كبيرة في موقعه الجديد، موضحا أنه كان قادرا أيضا على تدريب منتخب الولايات المتحدة أو منتخب إنجلترا، وربما منتخب ألمانيا لو لم يسبقه يوليان ناغلسمان إلى المنصب.

وأشار إلى أن الاستفسارات بشأن التعاقد مع كلوب لا تزال مستمرة، مؤكدا أن المدرب الألماني راضٍ عن مسيرته التي شملت تدريب ماينز 05 وبوروسيا دورتموند إضافة إلى ليفربول، دون أن يتعرض للإقالة خلال مشواره.

كما أوضح أن الاتحاد الأميركي لكرة القدم تواصل مع كلوب قبل تعيين ماوريسيو بوتشيتينو مدربا للمنتخب في سبتمبر 2024 خلفاً لـغريغ بيرهالتر، بينما اختار الاتحاد الإنجليزي لاحقاً الألماني توماس توخيل لخلافة غاريث ساوثغيت في يناير 2025.