سقط برشلونة في فخ الخسارة للمباراة الثانية تواليا بعد سقوطه المدوي برباعية دون رد أمام أتلتيكو مدريد مساء الخميس الماضي في ذهاب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا.

كما أن الخسارة أمام جيرونا، حرمت برشلونة أيضا من استعادة صدارة الدوري حيث تجمد رصيده عند 58 نقطة في المركز الثاني متخلفا بفارق نقطتين عن غريمه ريال مدريد المتصدر بـ60 نقطة بعد الفوز على ريال سوسيداد بنتيجة 4-1، في نفس الجولة.

أما جيرونا فقد رفع رصيده إلى 29 نقطة، ليقفز للمركز الثاني عشر في جدول الترتيب.

في ديربي مثير، لم يستغل برشلونة تقدمه بهدف باو كوبارسي في الدقيقة 59، بل رد جيرونا بهدفي توماس ليمار وفران بيلتران في الدقيقتين 62 و86.