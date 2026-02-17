وبعد فوز ساحق في الدوري الإسباني 4-1 على ريال سوسيداد، الذي لم يهزم في 11 مباراة، يصل ريال مدريد إلى لشبونة منتشيا بثلاثة انتصارات متتالية تحت قيادة أربيلوا.

وكان الإسباني قد تولى مسؤولية تدريب الريال قبل أسبوعين فقط عندما تعرض الفريق الملكي لهزيمة مفاجئة 4-2 ‌ أمام مضيفه بنفيكا في مرحلة الدوري الشهر الماضي.

وكانت تلك الهزيمة مكلفة، فبينما كان بنفيكا متقدما بنتيجة 3-2 لكنه ‌على وشك الخروج من ‌البطولة، تقدم الحارس أناتولي تروبين أثناء تنفيذ ركلة حرة وسجل الهدف الرابع بضربة رأس في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع ليقود فريق المدرب جوزيه مورينيو إلى الملحق بفارق الأهداف، بينما فشل ريال مدريد في التأهل مباشرة إلى دور الستة عشر.

وقال أربيلوا في مؤتمر صحفي الإثنين: "للفوز، علينا اللعب بشكل ⁠ممتاز، ولتحقيق ذلك، علينا إتقان عدة أمور. علينا أن ندافع ونهاجم جيدا. علينا التركيز على الكرات الثابتة. وعلينا لعب مباراة متكاملة طوال 90 دقيقة".

وأشاد مدافع ريال مدريد السابق بلاعبيه لتحسن مستواهم السريع منذ أن ⁠حلّ محل تشابي ألونسو.

وأضاف: "‌منذ وصولي، لمست روحا إيجابية للغاية من جميع اللاعبين، وكان ذلك عاملا أساسيا. ⁠في كرة القدم، من الأسهل كثيرا أن تكون مدربا من أن تكون لاعبا، ⁠لأن قول ما يجب فعله أسهل من تنفيذ ما يقال لك".

وتابع قائلا: "يعود الفضل الأكبر في هذا النجاح إلى اللاعبين، وإلى جهودهم

وعملهم الدؤوب. فالنتائج الجيدة ⁠تأتي بفضل لاعبينا الذين يستعدون لكل مباراة وكأنها نهائية. وبهذه العقلية وهذا المستوى الرفيع، تتحقق النتائج الجيدة. لكننا واثقون من قدرتنا على تحقيق المزيد".

ويتوقع أربيلوا أيضا أن يقدم بنفيكا نفس الأداء بقيادة مورينيو معلمه ومدربه السابق في ريال مدريد، حيث قال حول ذلك: "هناك شيء واحد واضح: روح (بنفيكا) ستكون مشابهة جدا لما كانت عليه قبل ثلاثة أسابيع. لديه قائد (مورينيو) يحدد أسلوب اللعب والمنافسة".

وأوضح أنه "من هذه النقطة، توجد بعض التفاصيل الدقيقة. لكن المنافسة ستكون ‌شرسة للغاية، ويجب أن نكون مستعدين. بالنسبة لنا، إنها مباراة جديدة، ولا نفكر في أي شيء آخر. إنها مباراة جديدة... ونريد أن نقدم أداء جيدا. ليس لدينا هدف آخر سوى الفوز".