وقال الأهلي في بيان رسمي مساء الإثنين إن حرصه على العلاقات بين البلدين الشقيقين، مصر والمغرب، كان وراء عدم التقدم بشكوى ضد نادي الجيش الملكي بعد تجاوزات جماهيره بإلقاء المقذوفات والآلات الحادة على أرض الملعب خلال مباراة الفريقين الأولى التي أقيمت بالعاصمة الرباط في 28 نوفمبر الماضي.

وأضاف الأهلي في بيانه: "بل حرص نادينا على استقبال بعثة الجيش الملكي بالقاهرة قبل أيام بالشكل الذي يليق ويعبر عن قامة الدولة المصرية وقيمة النادي الأهلي واعتزازه بالعلاقة المتميزة مع الجماهير المغربية".

وأشار أيضا "أثناء مباراة الأمس بين الفريقين حاول البعض من الجماهير المصاحبة للجيش الملكي الشقيق اقتحام مدرجات جماهير الأهلي المجاورة وملعب المباراة، وتصدى لهم رجال الأمن حرصًا على سلامة الجميع، وللأسف ما أقدمت عليه الجماهير الشقيقة في مباراة الأمس، وما قامت به في مباراة الذهاب بالمغرب، تسبب في ردة فعل سلبية لدى البعض من جماهيرنا التي قامت بإلقاء بعض زجاجات المياه في مضمار ملعب المباراة، وهو أمر يرفضه النادي الأهلي وجماهيره أيا كانت الدوافع، لإعلاء مبدأ الروح الرياضية وحرصًا على روابط العلاقات مع أشقائنا".

كما أعلن الأهلي المصري أنه قام اليوم بمخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لوضع الصورة كاملة أمام لجنة الانضباط بمقاطع الفيديوهات، خاصة أن هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها البعض من جماهير الأهلي بمثل هذه التصرفات.

وكان النادي المغربي استنكر في بيان رسمي عقب اللقاء ما حدث في ستاد القاهرة، بينما أعلن "الكاف" أيضا الإثنين رفضه للتجاوزات، مؤكدًا إحالة الأمر للجنة الانضباط لاتخاذ العقوبات اللازمة.