وربطت تقارير صحفية، في الأيام الماضية، مورينيو بتدريب ريال مدريد، خاصة بعد تضمن عقده بندا يسمح له بالرحيل عن بنفيكا نهاية الموسم الجاري.

وفي حديثه للصحفيين قبل مباراة الإياب، الثلاثاء، ضد ريال مدريد في الملحق المؤهل إلى الدور التالي من دوري أبطال أوروبا، أوضح مورينيو أنه قادر على رفض عرض من رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز.

وجوابا على سؤال بشأن "هل يمكنك رفض عرض الريال؟"، قال باختصار: "نعم، يمكنني ذلك".

وأقر مورينيو بـ"صداقته الكبيرة" مع بيريز وعلاقته الدائمة مع ريال مدريد، بعدما درب الفريق بين عامي 2010 و2013.

وقال: "قدمت كل شيء لريال مدريد، كل ما كان لدي، فعلت أشياء جيدة وأخرى سيئة، لكنني أعطيت كل شيء بالكامل، وهذا كل ما في الأمر".

وأضاف: "عندما يغادر شخص ناديا بمثل هذه المشاعر، أعتقد أن العلاقة تبقى دائمة… الجماهير تكن لي تقديرا كبيرا، وهذا أمر رائع، لكنني لا أريد بهذا أن أشجع قصصا غير موجودة".

وزاد: "الشيء الوحيد الموجود هو أن لدي سنة أخرى في عقدي مع بنفيكا. إنه عقد خاص لأنه وقّع خلال فترة انتخابية".

وأوضح مورينيو أن بند فسخ العقد كان بهدف حماية رئيس جديد محتمل، رغم أن روي كوستا أُعيد انتخابه في النهاية.

وشرح: "هناك بند يسهل جدا علي وعلى بنفيكا فسخ العقد، لكن الشيء الوحيد الموجود هو العقد مع بنفيكا، ولا يوجد أي شيء مع ريال مدريد".

وأضاف: "أود كثيرا إقصاء ريال مدريد من دوري الأبطال، لكنني أود أن يفوز ألفارو بلقب الدوري الإسباني وأن يبقى في مدريد لسنوات عديدة".

وعن أربيلوا، الذي وقع مع مدريد عقب إقالة تشابي ألونسو، قال مورينيو: "أعتقد أنه مدرب يملك الكثير من القدرات، وشاب يحمل مدريد في داخله، ولديه الشخصية لتدريب مدريد، وهو أمر لا يستطيع أي شخص القيام به".