وعقد إنفانتينو، عدة لقاءات، واجتمع رفقة عقيلته لينا الأشقر وأفراد عائلته، بالرئيس اللبناني جوزيف عون، وبحضور رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر.

وذكرت الرئاسة اللبنانية في بيان أن إنفانتينو شكر الرئيس عون على منحه له ولأفراد عائلته الجنسية اللبنانية بعد إتمام الإجراءات الرسمية للمتابعة.

كما ناقش إنفانتينو وعون مشروع إنشاء ملعب كرة قدم حديث بمواصفات دولية، بتمويل كامل من الفيفا، لتعزيز أداء وفاعلية المنتخب اللبناني والأندية اللبنانية، وفقا لذات المصدر.

كما استقبل وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار في مكتبه إنفانتينو وعقيلته، إلى جانب مسؤولين آخرين في الاتحاد اللبناني لكرة القدم.

وخلال الاستقبال، قدم حيدر لإنفانتينو قميص المنتخب اللبناني يحمل اسمه ورقم 9.

كما زار إنفانتينو وزيرة الشباب والرياضة نورا بايراقداريان، وهنأته على نيله الجنسية اللبنانية، وشكرته على المساعي التي يبذلها لدعم لبنان، لا سيما في بناء منشآت حديثة، وتباحث مع الأفكار والمشاريع الرياضية اللبنانية.

ويحمل إنفانتينو الجنسيتين السويسرية والإيطالية، وتزوج من اللبنانية لينا الأشقر.