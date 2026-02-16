وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن "الدرس التكتيكي" الذي قدمه مورينيو في المواجهة الأخيرة ضد الفريق الملكي رفع من أسهمه لدى إدارة النادي، رغم أن عقده الحالي يمتد مع بنفيكا حتى صيف 2027. وأشارت إلى وجود بند يسمح له بالرحيل مجانا بعد عشرة أيام من نهاية الموسم، ما يفتح الباب أمام عودته المحتملة.

وخلال الأشهر الماضية، ترددت أنباء عن إمكانية تولي مورينيو تدريب منتخب البرتغال بعد كأس العالم، غير أن الصحيفة أوضحت أن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم لا يرى هذا الخيار قريباً، معتبرة أن شخصيته القوية قد تعقّد المشروع الفني.

وأضاف التقرير أن مورينيو يخطط للاستمرار مع بنفيكا وبناء مشروع طويل الأمد، "لكن اتصالا واحدا من القلعة البيضاء قد يغيّر كل شيء". كما لفت إلى تحسن علاقته مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز، حيث تبادلا اتصالات عدة مؤخرا، مع احتمال عقد لقاء مباشر قريبا.

ويقود الفريق حاليا المدرب المؤقت ألفارو أربيلوا بعد إقالة تشابي ألونسو مطلع العام، وسط تباين في تقييم مستواه من قبل بعض اللاعبين والجماهير، وهو ما يعزز التكهنات حول اقتراب عودة المدرب البرتغالي إلى مقاعد البدلاء في مدريد.