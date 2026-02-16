وأسفرت مرحلة المجموعات عن صعود 8 فرق، بينها 6 أندية عربية، تتطلع لمواصلة الهيمنة على البطولة التي احتكرت أنديتها لقبها في النسخ التسع الأخيرة.

ويبرز من بين المنافسين فريق ماميلودي صن داونز بطل 2016، إلى جانب الملعب المالي الذي يُعد مفاجأة البطولة.

وتصدر بيراميدز، حامل اللقب، المجموعة الأولى متقدما على نهضة بركان، بينما اعتلى الأهلي قمة المجموعة الثانية برفقة الجيش الملكي. وفي المجموعة الثالثة جاء الهلال السوداني أولا أمام صن داونز، فيما تصدر الملعب المالي المجموعة الرابعة متقدما على الترجي.

ووفق نظام القرعة، تُقسّم الفرق إلى مستويين: يضم الأول متصدري المجموعات، بينما يشمل الثاني أصحاب المركز الثاني، على ألا يلتقي فريقان من نفس المجموعة في ربع النهائي.

كما يخوض أصحاب المستوى الأول مباريات الذهاب خارج أرضهم والإياب على ملاعبهم.

وتطرح الاحتمالات عدة مواجهات مرتقبة، أبرزها احتمال تجدد الصدام بين الأهلي والترجي في تكرار لنهائي سابق، أو مواجهة ثأرية بين الأهلي وصن داونز.

كما قد يشهد الدور لقاء عربيا بين بيراميدز والجيش الملكي، أو صداما مغاربيا–مشرقيا بين الترجي والهلال.

ومن المقرر إقامة مباريات الذهاب يومي 13 و14 مارس، على ملاعب فرق المستوى الثاني، فيما تُلعب مواجهات الإياب يومي 20 و21 من الشهر ذاته على ملاعب أندية المستوى الأول.

كما ستُجرى قرعة نصف النهائي لتحديد مسار الفرق حتى المباراة النهائية، التي تقام ذهابا في 15 مايو وإيابا في 24 من الشهر نفسه.

المستوى الأول: الأهلي وبيراميدز والهلال السوداني والملعب المالي.

المستوى الثاني: الترجي وماميلودي صن داونز والجيش الملكي ونهضة بركان.