وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، ليصعد الفريقان سويا لدور الثمانية في البطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة السمراء.

وذكر الجيش الملكي المغربي في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تستنكر إدارة الجيش الملكي بشدة السلوكيات غير الرياضية الصادرة عن بعض جماهير نادي الأهلي، والمتمثلة في إلقاء القارورات، وهو ما شكل تهديدا مباشرا لسلامة اللاعبين وأعضاء الطاقم التقني".

وأضافت أن "الإدارة قامت بإرسال خطاب رسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) للمطالبة "بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في اللوائح المعمول بها، صونا لمبادئ الروح الرياضية وضمانا لسلامة جميع المتدخلين".

أحداث المباراة

توقفت المباراة في الشوط الثاني لبعض الدقائق بسبب إلقاء جماهير الأهلي بعض المقذوفات وقوارير المياه الفارغة.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن جماهير الجيش الملكي المتواجدة في استاد القاهرة، حاولت اقتحام الملعب، بعد اشتباك لاعبي الفريقين.

على الجانب الآخر، قال موقع البطولة المغربي، إن الجماهير اعتدت على لاعبي الجيش الملكي، عقب نهاية الشوط الأول وخلال خروجهم لغرفة الملابس، مستعينا أيضا بمقاطع فيديو تؤيد وجهة نظره.

ماذا حدث في مباراة الذهاب في المغرب؟

في 28 نوفمبر الماضي، اندلعت أزمة حادة بين لاعبي الأهلي والجيش الملكي عقب قيام بعض الجماهير بإلقاء آلة حادة باتجاه لاعب الأهلي محمود حسن تريزيغيه، ما أدى إلى اشتباكات محدودة بين اللاعبين بشأن الحصول على الأداة قبل تدخل حكم اللقاء.

وتدخل مدير الكرة في الأهلي، وليد صلاح الدين، بعد استحواذ لاعبي الفريق المصري على الآلة، لتسليمها إلى الحكم، إلا أن أحد لاعبي الجيش الملكي سارع إلى خطفها ومغادرة أرضية الملعب وسط حالة من التوتر.

وشهد الشوط الثاني اعتراضات متواصلة من جماهير الفريق المغربي على قرارات الحكم، إذ ألقت أعدادا كبيرة من الزجاجات على أرضية الملعب، لا سيما خلال الدقائق الأخيرة من اللقاء، مما تسبب في حالة من الفوضى داخل المستطيل الأخضر.

وخلال الهجمة الأخيرة للأهلي، فوجئ لاعبو الفريق بقذف كرات من الجانب المغربي إلى داخل الملعب باتجاه الثنائي أحمد سيد زيزو وإمام عاشور، في محاولة لإيقاف الهجمة المرتدة قبل صافرة النهاية.

عقوبات على الجيش الملكي المغربي

قررت اللجنة التأديبية للكاف فرض عقوبة خوض مباراتين دون جمهور على الفريق المغربي في مبارياته المقبلة التي سيستضيفها بالمسابقات القارية، إضافة إلى غرامات مالية بلغ مجموعها 100 ألف دولار أميركي.

وتوزعت الغرامات بين 20 ألف دولار بسبب استعمال أجهزة الليزر، و15 ألف دولار لرمي قوارير المياه، و15 ألف دولار لإدخال الجماهير عددا من الكرات إلى أرضية الملعب خلال المباراة بما يخالف مبادئ الروح الرياضية ونزاهة المنافسة، فضلا عن 50 ألف دولار بسبب رمي جسم خطير من الحديد اعتبرته اللجنة يشكل تهديدا لسلامة اللاعبين والحكام.

كما أكدت اللجنة ثبوت مخالفة نادي الجيش الملكي للمادتين 82 و83 من القانون التأديبي للكاف، إضافة إلى المادة 32 من لائحة الأمن والسلامة، نتيجة تصرفات غير مناسبة من بعض جماهيره.

وألزم "كاف" النادي المغربي بأداء المبلغ الإجمالي للغرامات داخل أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ تبليغ القرار.