واحتفظ الأهلي، الذي ضمن تأهله لدور الثمانية منذ الجولة الماضية، بصدارة ترتيب المجموعة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، عقب تعادله بدون أهداف مع الجيش الملكي، الأحد، في الجولة السادسة (الأخيرة) للمجموعة.

ورغم الفرص العديدة التي أتيحت للأهلي على مدار شوطي المباراة، لكن لاعبي "الفريق الأحمر" عجزوا عن ترجمة الفرص إلى أهداف، حيث كانت نقطة التعادل كافية لنادي القرن في إفريقيا للبقاء في صدارة المجموعة، فيما منحت الفريق المغربي بطاقة الصعود للأدوار الإقصائية للبطولة، التي توج بها عام 1985.

ورفع الأهلي، البطل التاريخي للبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة السمراء بـ12 لقبا، رصيده إلى 10 نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه الجيش الملكي، فيما تواجد يونغ أفريكانز في المركز الثالث بثماني نقاط، وبقي شبيبة القبائل في ذيل الترتيب برصيد ثلاث نقاط.

وقال المدير الفني الدنماركي في المؤتمر الصحفي، الذي عقده عقب اللقاء الذي جرى بملعب القاهرة الدولي: "الأهلي قدم مباراة جيدة، وخلق العديد من الفرص خلال اللقاء".

وأوضح توروب أنه قدّم التهنئة للاعبين على الأداء، خاصة أن الفريق "أنهى دور المجموعات بشكل مميز وبدون أي خسارة، ونجح في تحقيق هدفه ببلوغ الدور ربع النهائي".

وأشار توروب في تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لناديه، إلى أن جماهير الأهلي في المدرجات كانت مميزة للغاية، وساهمت في وجود أجواء إيجابية، مشددا على أنه كان يتمنى أن يحقق الفريق الفوز لإسعادهم بشكل أكبر.

وأضاف مدرب الأهلي أنه "كان بمقدور الفريق إنهاء اللقاء في أول 20 دقيقة. اللاعبون قدموا أداء مميزا، خاصة محمد علي بن رمضان الذي يبذل قصارى جهده، وكذلك أشكر لاعبي خط الدفاع للحفاظ على نظافة الشباك. كان من المهم جدا أن نقدم هذا الأداء أمام فريق قوي نجح في التأهل إلى الدور القادم".

وأكمل: "الحماس في المدرجات جزء من كرة القدم، وكان مهما للغاية أن نخرج بالمباراة إلى بر الأمان، ومهمتي تتمثل في مساعدة اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم".

وأوضح توروب أن الظهير الأيسر المغربي يوسف بلعمري قدم أداء مميزا عند مشاركته في اللقاء، وأن كل لاعب بحاجة إلى المزيد من الوقت للانسجام بصورة أكبر، لافتا إلى أن الفريق كان يفتقد للاعبين مثل محمود حسن تريزيغيه وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور في المباريات الماضية، نظرا لخبراتهم الكبيرة، كما تمنى عودة جميع المصابين في أقرب وقت.

وختم توروب تصريحاته بالتأكيد على أنه يتفهم تطلعات الجماهير للفوز بكل البطولات، وأنه يعمل بشكل مستمر على تصحيح الأخطاء وتحسين الأداء والفوز في كل المباريات.

وتم توزيع الفرق الـ16 المشاركة في مرحلة المجموعات، على 4 مجموعات بواقع 4 فرق في كل مجموعة، على أن يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة لمرحلة خروج المغلوب.

ويلتقي الأهلي في دور الثمانية مع أحد الفرق الحاصلة على المركز الثاني في المجموعات الثلاث الأخرى (مامليودي صن داونز الجنوب إفريقي، الترجي التونسي، نهضة بركان المغربي).

ومن المقرر أن تجرى قرعة الأدوار الإقصائية في البطولة، الثلاثاء، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم في مدينة السادس من أكتوبر.