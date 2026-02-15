وبهذا التعادل، حافظ الأهلي على صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه الجيش الملكي، فيما تواجد يانج أفريكانز في المركز الثالث بثماني نقاط، وشبيبة القبائل في المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

ورغم الفرص العديدة التي أتيحت للأهلي على مدار شوطي المباراة، لكن لاعبي الفريق الأحمر عجزوا عن ترجمة الفرص إلى أهداف، حيث كانت نقطة التعادل كافية لنادي القرن في أفريقيا للبقاء على صدارة المجموعة، فيما منحت الفريق المغربي بطاقة الصعود للأدوار الإقصائية للبطولة، التي توج بها عام 1985.

ويلتقي الأهلي، البطل التاريخي للبطولة برصيد 12 لقبا، في دور الثمانية مع أحد الفرق الحاصلة على المركز الثاني في المجموعات الثلاث الأخرى الأخرى (مامليودي صن داونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي، نهضة بركان المغربي).

في المقابل، يلعب الجيش الملكي مع أحد متصدري المجموعات الأخرى (الملعب المالي، بيراميدز المصري، الهلال السوداني).

ومن المقرر أن تجرى قرعة الأدوار الإقصائية في البطولة، الثلاثاء، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم في مدينة السادس من أكتوبر.