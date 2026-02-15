صدارة بيراميدز وترشح بركان

فقد عزز بيراميدز المصري صدارته للمجموعة الأولى بعد الفوز 3-1 على ضيفه باور ديناموز الزامبي في القاهرة.

تقدم مصطفى زيكو للفريق المصري في الدقيقة 17، وتعادل فريدريك مولامبيا للضيوف في الدقيقة 19، قبل أن يسجل يوسف إبراهيم "أوباما" وإيفرتون دا سيلفا هدفين في الدقيقتين 33 و59.

وبهذا الفوز رفع بيراميدز رصيده إلى 16 نقطة، بينما تجمد رصيد باور ديناموز عند 7 نقاط وودع البطولة.

كما حقق نهضة بركان المغربي الفوز 3-0 على ضيفه ريفرز يونايتد النيجيري، حيث سجل يوسف مهري الهدف الأول في الدقيقة 38، وأضاف السنغالي بول باسين الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 43 و53.

وبهذا التأهل حجز الفريق المغربي البطاقة الثانية للمجموعة برصيد عشر نقاط خلف بيراميدز المتصدر برصيد 16 نقطة.

الترجي يتخطى بترو أتليتكو

وحسم الترجي التونسي تأهله إلى دور الثمانية عن المجموعة الرابعة، بعد الفوز على ضيفه بترو أتلتيكو الأنجولي 2-0، سجل المالي أبو بكر دياكيته الهدف الأول في الدقيقة 46، وأضاف جاك ديارا الهدف الثاني في الدقيقة 81.

وبهذا الفوز رفع الترجي رصيده إلى 9 نقاط، ليضمن المركز الثاني خلف الملعب المالي، بينما خرج بترو أتلتيكو من البطولة بعد توقف رصيده عند 6 نقاط.

تألق الهلال وخروج المولودية

وضمن الهلال السوداني التأهل وصدارة المجموعة الثالثة بعد الفوز 1-0 على سانت إيلوي لوبوبو الكونغولي بهدف ستيف إيبويلا في الدقيقة 26، وسط طرد لاعب من كل فريق خلال المباراة.

ورفع الهلال رصيده إلى 11 نقطة، في حين تجمد رصيد سانت إيلوي عند 5 نقاط في المركز الأخير.

وفي نفس المجموعة ذاتها، تأهل ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بعد الفوز 2-0 على مولودية الجزائر، حيث سجل الكولومبي بريان مونييز الهدفين في الدقيقتين 6 و63. ورفع الفريق رصيده إلى 9 نقاط ليضمن وصافة المجموعة، بينما تجمد رصيد مولودية الجزائر عند 7 نقاط.