وافتتح جونزالو جارسيا التسجيل مبكرا في الدقيقة الخامسة، قبل أن يدرك ميكيل أويارزابال التعادل لسوسيداد من ركلة جزاء في الدقيقة 21.

وسرعان ما استعاد الفريق الملكي تقدمه عبر فينيسيوس جونيور من ركلة جزاء في الدقيقة 25، ثم عزز فيدريكو فالفيردي النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 31.

وفي الشوط الثاني، عاد فينيسيوس ليوقع على هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه من ركلة جزاء ثالثة في الدقيقة 48.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 60 نقطة، متقدما بفارق نقطتين عن حامل اللقب برشلونة، الذي يحل ضيفا على جيرونا مساء الإثنين، فيما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 31 نقطة في المركز الثامن، لتتوقف سلسلة نتائجه الإيجابية التي تضمنت أربعة انتصارات وتعادلا في آخر خمس جولات.

على ملعب سانتياغو برنابيو، لم يمهل أصحاب الأرض ضيفهم سوى خمس دقائق لافتتاح التسجيل، بعدما أرسل ترينت ألكسندر-أرنولد عرضية من الجهة اليمنى حولها الشاب جونزالو جارسيا إلى الشباك.

لكن سوسيداد عاد سريعا إلى أجواء اللقاء إثر ركلة جزاء تسبب بها المدافع دين هويسن، نفذها أويارزابال بنجاح في منتصف المرمى.

ولم تدم فرحة الضيوف طويلا، إذ احتسب الحكم ركلة جزاء ثانية بعد عرقلة جون أرامبورو لفينيسيوس داخل المنطقة، انبرى لها البرازيلي بنجاح.

وواصل ريال مدريد ضغطه مستغلا ارتباك المنافس، فأطلق فالفيردي تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في المقص الأيسر، لينهي الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ومع انطلاق الشوط الثاني، تكرر السيناريو ذاته بعرقلة جديدة من أرامبورو لفينيسيوس، ليحتسب الحكم ركلة جزاء ثالثة ترجمها الأخير إلى الهدف الرابع.

حاول الفريق الباسكي تقليص الفارق، لكن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا تألق وتصدى لمحاولتين خطيرتين في الدقيقتين 60 و63 أمام جون مارتن ويهن مونيوز. كما ألغى الحكم هدفًا سجله أوري أوسكارسون في الدقيقة 84 بداعي التسلل، قبل أن يهدر مونيوز فرصة أخرى في الوقت بدل الضائع.

ويمنح هذا الانتصار دفعة معنوية قوية لريال مدريد ومدربه ألفارو أربيلوا قبل مواجهة بنفيكا البرتغالي، الثلاثاء المقبل، في ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.