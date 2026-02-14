وتلقى فريق العاصمة ثالث هزيمة له هذا الموسم، عندما خسر 1-3 ⁠أمام مضيفه ستاد رين، الجمعة، في الدوري الفرنسي.

وتوقف رصيد حامل اللقب عند 51 نقطة من 22 مباراة، لكنه قد يتراجع للمركز الثاني إذا تمكن لانس من الفوز على ​مضيفه باريس، السبت.

وعقب اللقاء، وجه ديمبلي ما اعتبر "انتقادات" لزملائه، مطالبا إياهم بإظهار الحماس واللعب بشكل جماعي.

وقال في تصريحات لقناة رابطة الدوري الفرنسي: "علينا أن نظهر المزيد من الحماس، وقبل كل شيء، علينا أن نلعب بروح باريس سان جرمان لنتمكن من الفوز بجميع المباريات".

وأضاف المهاجم الفرنسي: "إذا لعب كل لاعب لنفسه على أرض الملعب، فلن ينجح الأمر ولن نفوز بالألقاب التي نريدها".

وأضاف: "في الموسم الماضي، وضعنا مصلحة النادي وشعار باريس سان جرمان فوق كل اعتبار، حتى قبل أن نفكر في أنفسنا".

لكن يبدو أن تعليقات ديمبلي لم ترُق لمدربه إنريكي، الذي قال إن "التصريحات التي قيلت عن بعض لاعبي فريقي بعد هذه المباراة لا قيمة لها عندي".

وتابع المدرب الإسباني: "لن أسمح أبدا لأي لاعب بأن يكون فوق النادي. هذا واضح تماما. هذه التصريحات لا قيمة لها. إنها نابعة من إحباط بسبب المباراة التي انتهت للتو".