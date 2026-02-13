وقال موتسيبي في مؤتمر صحفي في دار السلام عاصمة تنزانيا إن هناك خططا لزيادة عدد المنتخبات المشاركة في النهائيات إلى 28 فريقا، دون تحديد موعد محدد للتغيير.

وشارك 24 فريقا ‌في النهائيات في آخر أربع نسخ من البطولة القارية بعد زيادتها من تضم 16 فريقا.

وتقسمت المنتخبات ‌24 المشاركة إلى ‌6 مجموعات تضم كل منها 4 منتخبات، لكن موتسيبي لم يوضح كيف سيتم استيعاب أربعة فرق أخرى في البطولة في المستقبل.

ويضم الكاف 54 اتحادا محليا، لذلك فإن مشاركة 28 فريقا ستشكل أكثر من نصف ‌عدد الأعضاء.

ومع ذلك، كرر موتسيبي أن ‌كأس الأمم ⁠الأفريقية ستقام كل 4 سنوات بعد عام 2028، وهو قرار أثار الكثير من الانتقادات عندما أُعلن عنه لأول مرة في ديسمبر الماضي، علما أن البطولة تقام كل عامين ⁠منذ عام 1968.

ومن جهة أخرى، نفى ‌موتسيبي التقارير الإعلامية التي أفادت بأن نهائيات 2027 ستنتقل من كينيا ⁠وتنزانيا وأوغندا، التي من المقرر أن تستضيف كأس الأمم الأفريقية ⁠المقبلة، بسبب مخاوف من أن البنية الأساسية في الدول الثلاث الواقعة في شرق أفريقيا لن تكون جاهزة في الوقت المحدد.

وقال ⁠موتسيبي: "سيحقق الكاف وكرة القدم الأفريقية نجاحا هائلا هذا العام والأعوام المقبلة. نعتقد أن كينيا وتنزانيا وأوغندا ستقدم بطولة جيدة العام المقبل".

وذكر رئيس الكاف أن كرة القدم الأفريقية تعرضت للحرج بسبب الحوادث التي شابت نهائي 2025، حيث غادر منتخب السنغال الملعب بعد احتساب ركلة جزاء ضد الفريق.

وقال موتسيبي للصحفيين: "أشعر بخيبة أمل شديدة بسبب الأحداث غير المقبولة التي ‌وقعت خلال المباراة النهائية".

وأضاف: "سنعدل النظام الأساسي للكاف وقواعد الانضباط لضمان أن تتمتع هيئاتنا القضائية بالسلطة لفرض عقوبات تعكس خطورة مثل هذا السلوك".