وربطت تقارير إعلامية إسبانية الزيارة باحتمال تولي اللاعب السابق دورا داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ضمن الإدارة التقنية التي يشرف عليها فتحي جمال.

ومن جهة أخرى، أشارت روايات إلى أن الزيارة قد تتعلق بمباحثات ليكون سفيرا ترويجيا لملف كأس العالم 2030 الذي تستضيفه المغرب بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.

وكان إنييستا قد عبّر في تصريحات لإذاعة كادينا سير عن حماسه للبطولة المرتقبة، معتبرا أنها تمتلك كل مقومات النجاح، لما تتميز به من تنوع ثقافي وجغرافي وقدرة على تقديم نسخة استثنائية من المونديال.

وكان إنييستا قد أعلن اعتزاله في أكتوبر 2024 عن 40 عاما بعد مسيرة حافلة، أبرزها مع برشلونة الذي حقق معه 32 لقبا، قبل أن يخوض تجارب مع فيسيل كوبي الياباني ونادي الإمارات.