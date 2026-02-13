وتلقى حامل اللقب هزيمته الأكبر هذا الموسم على ملعب متروبوليتانو، ليصبح مطالبا بريمونتادا صعبة عندما يستضيف لقاء العودة على كامب نو بعد أسبوعين.

وكانت بداية اللقاء شهدت هدفا "كوميديا"، على حد وصف المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب تمريرة المدافع إيرك غارسيا لحارس المرمى، الذي لم يستطع السيطرة على الكرة لتدخل في الشباك.

واعتبر المتابعين أن الهدف الذي جاء في الدقيقة السابعة، كان معبرا عن الليلة الكارثية لبرشلونة.

ماذا قال فليك؟

وقال فليك عقب المباراة إن فريقه افتقد التماسك منذ البداية: "لم نلعب كفريق، وعندما يحدث ذلك تظهر المشكلات. كانت هناك مساحات كبيرة بين اللاعبين والضغط كان غائبا. أحيانا تحتاج إلى درس قاسٍ لتتعلم".

وأقر المدرب الألماني بأن فريقه كان الطرف الأضعف في الشوط الأول، مشيرا إلى تحسن نسبي بعد الاستراحة، لكنه شدد على أن حداثة سن التشكيلة "ليست عذرا".

في المقابل، أشاد مدرب أتلتيكو دييغو سيميوني بأداء لاعبيه وبأجواء المدرجات، قائلا إن الطاقة التي وفرتها الجماهير منحت الفريق دفعة استثنائية.

وأضاف: "كانت ليلة لا تُنسى، لعبنا بشكل رائع ورددنا الجميل لجماهيرنا".

ورغم التأخر الكبير، يتمسك برشلونة بأمل العودة في النتيجة، بينما يدخل أتلتيكو مواجهة الإياب بأفضلية مريحة تقرّبه من النهائي.