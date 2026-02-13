قال لاعب منافسات تزلج السكيليتون، الأوكراني فلاديسلاف هيراسكيفيتش، إن منعه من المنافسة في دورة الألعاب الشتوية يمثل "ثمن الكرامة"، بعد قرار أصدرته اللجنة الأولمبية الدولية بحظره بسبب خوذة ارتداها تحمل صور رياضيين قُتلوا خلال الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضحت اللجنة أن الخوذة لا تتوافق مع الميثاق الأولمبي ولوائح مشاركة الرياضيين، بعدما ارتداها اللاعب خلال جميع الحصص التدريبية قبل انطلاق المنافسات، قي دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تقام في ميلانو.

وارتدى هيراسكيفيتش خوذة عليها صور لرياضيين أوكرانيين قتلوا خلال الحرب.

وفي محاولة أخيرة لإقناعه بتغييرها، زارت رئيسة اللجنة كيرستي كوفنتري اللاعب البالغ 26 عاما صباح يوم السباق في مضمار الزلاجات بمدينة كورتينا دامبيتسو، لكنه رفض أي حل وسط.

وأكدت اللجنة في بيان أنها كانت حريصة على مشاركة هيراسكيفيتش، وأنها ناقشت معه سبل تخليد ذكرى زملائه الرياضيين الذين لقوا حتفهم منذ الحرب "بأسلوب يحترم القواعد".

وشددت على أن قرار الإيقاف جاء بسبب مخالفة الإرشادات التنظيمية وليس لعرض دعاية سياسية.

من جانبه، رد اللاعب عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائلا: "هذا ثمن كرامتنا"، مضيفا في تصريحات إعلامية أنه كان مرشحا للمنافسة على ميدالية وفق أزمنته التدريبية، لكنه استُبعد بسبب تفسير للقواعد لا يتفق معه، بينما سُمح لآخرين في ظروف مشابهة بالمشاركة دون عقوبات.

ومن جانب آخر، انتقد عدد من الناشطين، اللجنة الأولمبية، بالسماح للمتسابق الإسرائيلي جاريد فايرستون، بارتداء خوذة عليها نجمة داوود، في وقت "مثير للجدل" بسبب حرب إسرائيل على غزة.

واعتبر البعض أنه كان يجب منع فايرستون من ارتداء الخوذة، بسبب "الجرائم التي يتهم الجيش الإسرائيلي بارتكابها في غزة".

ولم يصدر أي قرار من اللجنة الأولمبية بشأن فايرستون، وتم السماح له بالمشاركة في التصفيات التي خرج منها لاحقا.