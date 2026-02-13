وساهم محمد صلاح في فوز فريق ليفربول على ضيفه سندرلاند، بتمريرة حاسمة من ركلة ركنية ترجمها زميله المدافع الهولندي فيرجل فان ديك إلى هدف الفوز "للريدز" في الدقيقة 61 من عمر المباراة التي جرت مساء الأربعاء، على ملعب "الضوء"، ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأصبح محمد صلاح سابع أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ "البريميرليغ"، برصيد 93 تمريرة حاسمة، بالتساوي مع اللاعب الإسباني السابق دافيد سيلفا، ونشر، كما تظهر هذه الإحصائية التي أعاد نشرها "الفرعون" عبر حسابه على منصة "إنستغرام" من حساب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وواصل النجم المصري كتابة التاريخ بقميص "الريدز"، بعدما أصبح أكثر اللاعبين مساهمة تهديفية في تاريخ النادي بالدوري "البريميرليغ" برصيد 213 مساهمة خلال 314 مباراة (158 هدفا و55 تمريرة حاسمة)، متفوقا بفارق مساهمة واحدة على الأسطورة ستيفن جيرارد الذي احتاج إلى 504 مباريات ليسهم في تسجيل 212 هدفا.

وانفرد محمد صلاح بتصدر قائمة أكثر لاعبي ليفربول مساهمة بالأهداف في حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز، متقدما على أسماء بارزة في تاريخ النادي مثل روبي فاولر ومايكل أوين، ليعزز مكانته كأحد أعظم لاعبي "الريدز" عبر العصور.