وأسدى برنتفورد خدمة كبيرة لمانشستر سيتي بإجباره ضيفه أرسنال على الاكتفاء بالتعادل في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وبعد فوز السيتي على فولهام 3-0 الأربعاء واكتفاء فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا بالتعادل السادس له هذا الموسم، بات الفارق بين الفريقين أربع نقاط.

وكان صاحب الأرض الأفضل في الشوط الأول، لكنه لم يتمكن من استغلال بداية أرسنال المتوترة، عندما اضطر الحارس ديفيد رايا إلى تعويض الخطأ الذي ارتكبه بإنقاذ رائع لمحاولة إيغور تياغو.

وتقدم أرسنال الذي تحسن أداؤه في الدقيقة 61 عن طريق مادويكي، الذي ارتقى فوق ‌ريكو هنري وأطلق ضربة رأس بعد تمريرة عرضية من بييرو هينكابي.

وسجل برنتفورد هدف التعادل المستحق بعد 10 دقائق عندما أرسل مايكل ‌كايودي رمية تماس حولها ‌سيب فان دين بيرغ بضربة رأس لتصل نحو لويس-بوتر عند القائم البعيد الذي وضعها بضربة رأس في الزاوية العليا.

ومنح أرتيتا، لاعبه ⁠إبريتشي إيزي أول مشاركة أساسية ‌في الدوري عام 2026، لكن لاعب خط وسط إنجلترا كان ⁠غائبا عن الأنظار وتم استبداله أثناء الاستراحة بالقائد مارتن أوديغارد.

وقدم ⁠الفريق الزائر أداءً أفضل بعد الاستراحة، وأهدر أرسنال فرصة حسم المباراة عندما مرر ديكلان رايس الكرة على طبق من ذهب إلى فيكتور يوكريش، لكن كايودي أنقذ الموقف في اللحظات الأخيرة.

وفرّط تياغو في فرصة انتزاع الفوز قرب النهاية عندما تدخل كريستيان ‌موسكيرا في التوقيت المناسب وأبعد الكرة من أمام مهاجم برنتفورد، ثم أنقذ الحارس كيليهير فرصة من انفراد من البديل غابرييل مارتينيلي في اللحظات الأخيرة المثيرة.

وبهذا التعادل بات رصيد أرسنال57 نقطة من 26 مباراة، بينما يحتل برنتفورد المركز السابع برصيد 40 نقطة، متأخرا بأربع نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الخامس.