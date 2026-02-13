واستغل أتلتيكو مدريد عاملي الأرض والجماهير وقدم أداء رائعا ليحقق فوزا كبيرا قبل مواجهة الإياب في الرابع من مارس المقبل.

وسيواجه الفائز من تلك المواجهة، الفائز من مواجهة أخرى في قبل النهائي بين أتلتيك بلباو وريال سوسيداد، والتي انتهى لقاء الذهاب منها بفوز ريال سوسيداد بهدف نظيف.

وتقدم أتلتيكو في الدقيقة السابعة بهدف سجله إيرك غارسيا مدافع الفريق بالخطأ في مرمى فريقه بعد أن مرر الكرة للحارس خوان غارسيا، لكن الأخير فشل في التحكم بها لتهز شباكه.

وسجل أتلتيكو مدريد الهدف الثاني في الدقيقة 14 عن طريق أنطوان غريزمان، ثم سجل أديمولا لوكمان وخولين ألفاريز الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 33 والثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وسجل برشلونة هدفا مطلع الشوط الثاني عن طريق باو كوبارسي لكن الحكم ألغاه، ثم تعرض إيرك غارسيا للطرد في الدقيقة 85، ليكمل الفريق الكاتالوني المباراة بعشر لاعبين.

وبدأ أتلتيكو مدريد المباراة بأداء هجومي مباشر وهدد مرمى خوان غارسيا، حارس برشلونة، منذ انطلاق صافرة البداية.

وفي الدقيقة السابعة سجل أتلتيكو مدريد الهدف الأول، حيث مرر إيرك غارسيا، مدافع برشلونة، الكرة إلى الحارس خوان غارسيا الذي لم ينجح في التحكم في الكرة لتهز شباكه رغم محاولاته اللحاق بها.

واستفاد أتلتيكو مدريد من تقدمه المبكر وهاجم مرمى برشلونة بقوة محاولا تسجيل الهدف الثاني، وكان النيجيري أديمولا لوكمان، جناح أتلتيكو، الأكثر نشاطا وتمريرا للكرات الخطيرة في فريقه.

وأثمر ضغط أتلتيكو مدريد الهجومي عن تسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 14 عن طريق أنطوان غريزمان، الذي تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة أرضية خدعت خوان غارسيا وسكنت شباكه.

وافتقد برشلونة للخطورة في الشوط الأول، حيث لم تسفر محاولات نجمه لامين يامال، الذي لم يجد المساحات اللازمة لتشكيل خطورة على مرمى الحارس خوان موسو.

وفي الدقيقة 33 سجل أديمولا لوكمان الهدف الثالث لفريق أتلتيكو مدريد، بعدما تلقى تمريرة من خولين ألفاريز من الجهة اليمنى، ليسددها في شباك خوان غارسيا.

وواصل أتلتيكو مدريد ضغطه أكثر فأكثر، وبدا برشلونة بدون ملامح هجومية ولم تفلح محاولات نجما خط الوسط بيدري وفرينكي دي يونغ، في منح الفريق فرصا حقيقية للعودة إلى المباراة.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، سجل خولين ألفاريز الهدف الرابع لأتلتيكو مدريد، حيث سدد كرة من خارج منطقة الجزاء لتهز شباك غارسيا، لينتهي الشوط الأول برباعية نظيفة لصالح فريق العاصمة.

وفي الشوط الثاني انتفض برشلونة محاولا تسجيل هدف تقليص الفارق للعودة إلى المباراة، وسجل باو كوبارسي هدفا ألغاه الحكم بداعي وجود تسلل عليه بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو في الدقيقة 59.

وازدادت أمور برشلونة سوء بعد طرد مدافعه إيرك غارسيا في الدقيقة 85، بعد تدخل قوي على إيرك باينا لاعب أتلتيكو مدريد، ليكمل الفريق الكاتالوني المباراة بعشر لاعبين.

ونجح أتلتيكو مدريد في فرض سيطرته على المباراة حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الثاني والمباراة بفوزه برباعية نظيفة.