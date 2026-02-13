ويتنافس المنتخبان في المجموعة الثالثة من المستوى الأول إلى جانب جمهورية التشيك وكرواتيا التي خسرت أمام إسبانيا في نهائي دوري الأمم 2023.

ووقعت إنجلترا، التي ‌صعدت مجددا إلى المستوى الأول من المسابقة بعدما تصدرت مجموعتها في المستوى الثاني، مع ‌كرواتيا في مجموعة واحدة ‌أيضا بكأس العالم 2026.

وتتنافس فرنسا وإيطاليا في نفس المجموعة للمرة الثانية تواليا في المسابقة، في المجموعة الأولى التي تضم أيضا تركيا وبلجيكا التي وصلت إلى قبل النهائي سابقا.

وتلعب ألمانيا مع ‌هولندا، التي سبق لها الوصول ‌إلى النهائي، ⁠في المجموعة الثانية، بينما تصطدم البرتغال، حاملة اللقب، بالدنمارك والنرويج وويلز في المجموعة الرابعة.

وتقرر استبعاد منتخب روسيا من المنافسة بسبب حربها على أوكرانيا.

وفيما يلي نتيجة ⁠القرعة بحسب المستويات:

المستوى الأول

المجموعة الأولى: ‌فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وتركيا.

المجموعة الثانية: ألمانيا وهولندا وصربيا ⁠واليونان.

المجموعة الثالثة: إسبانيا وكرواتيا وإنجلترا والتشيك.

المجموعة الرابعة: ⁠البرتغال والدنمارك والنرويج وويلز.

المستوى الثاني

المجموعة الأولى: اسكتلندا وسويسرا وسلوفينيا ومقدونيا الشمالية.

المجموعة الثانية: المجر وأوكرانيا وجورجيا وأيرلندا الشمالية.

المجموعة الثالثة: ⁠إسرائيل والنمسا وأيرلندا وكوسوفو.

المجموعة الرابعة: بولندا والبوسنة ورومانيا والسويد.

المستوى الثالث

المجموعة الأولى: ألبانيا وفنلندا وبيلاروسيا وسان مارينو.

المجموعة الثانية: الجبل الأسود وأرمينيا وقبرص، بالإضافة إلى لاتفيا أو جبل طارق (سيحدد الفريق بعد حسم نتائج الملحق).

المجموعة الثالثة: كازاخستان وسلوفاكيا وجزر فارو ومولدوفا.

المجموعة الرابعة: أيسلندا وبلغاريا وإستونيا، بالإضافة إلى ولوكسمبورغ أو مالطا سيحدد الفريق بعد حسم نتائج الملحق).

المستوى الرابع

المجموعة الأولى: أندورا وجبل طارق أو لاتفيا ومالطا أو لوكسمبورغ.

المجموعة الثانية: ليتوانيا وأذربيجان ‌وليختنشتاين.

وستنافس منتخبات جبل طارق ولاتفيا بالإضافة إلى مالطا ولوكسمبورغ في دور فاصل لتحديد الفرق التي ستهبط إلى المستوى الرابع.

ويقام دور المجموعات في البطولة بين شهري سبتمبر ونوفمبر 2026، حيث ستخوض أغلب المنتخبات ست مواجهات ضمن مرحلة المجموعات خلالها، على أن يصعد متصدر ووصيف كل مجموعة لمرحلة خروج المغلوب.

وتقام مباريات دور الثمانية بين 25 و30 مارس 2027، فيما تقام الأدوار النهائية بين 9 و13 يونيو من ذات العام، لتحديد المنتخب المتوج باللقب.



وترتبط نتائج دوري أمم أوروبا بفرص التأهل لنهائيات كأس أمم أوروبا المقبلة (يورو 2028)، التي تستضيفها المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا، حيث ستحصل بعض الفرق على فرصة ثانية عبر الملحق المؤهل للبطولة القارية.

وتنطلق النسخة الخامسة لدوري أمم أوروبا (2026 / 2027)، بعدما حصد منتخب البرتغال اللقب عامي 2019 و2025، فيما توج منتخب فرنسا بنسخة عام 2021، بينما حصل المنتخب الإسباني على اللقب عام 2023.