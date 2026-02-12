وذكرت صحيفة "سبورت" أن المدرب، الذي جاء بعد رحيل تشابي ألونسو وكان يُنظر إليه كبداية مرحلة هادئة، تحول سريعا إلى مصدر توتر، بسبب فلسفته القائمة على التشدد في التسلسل الهرمي ومنح امتيازات لعدد محدود من اللاعبين، مقابل تراجع أدوار أسماء أخرى.

وظهر الاستياء علنا عندما التقطت الكاميرات رد فعل غاضبا للنجم الشاب أردا غولر عقب استبداله في مباراة أمام بنفيكا بدوري أبطال أوروبا.

وأشارت التقارير إلى أن التململ لا يقتصر على اللاعبين الشباب، بل يشمل بعض القادة، مثل داني كارفاخال وديفيد ألابا، اللذين فوجئا بتراجع أدوارهما، خصوصا كارفاخال الذي بات خيارا متأخرا في مركزه.

كما أثارت رسالة غامضة نشرها داني سيبايوس عن "الولاء" تكهنات بوجود خلافات، بينما زادت تصريحات أوريلين تشواميني الغامضة حول الإعداد البدني من الشكوك بشأن الأجواء الداخلية.

في المقابل، يحظى أربيلوا بدعم عدد من نجوم الفريق البارزين، مثل جود بيلينغهام وفينيسيوس جونيور وكيليان مبابي، إذ تمنحهم خططه حرية هجومية أكبر، وهو ما يرى لاعبون آخرون أنه يزيد العبء الدفاعي عليهم.

ولم تتوقف التداعيات عند حدود الفريق، بل امتدت إلى الجماهير، بعدما أثارت تصريحات للمدرب اعتبر فيها أن من يطلق صافرات الاستهجان ضد رئيس النادي فلورنتينو بيريز "ليس مدريديا" جدلا واسعاً.

وبحسب الصحيفة، يجد أربيلوا نفسه أمام تحدٍ صعب في إدارة التوازن داخل الفريق، خصوصاً في ظل تداول أسماء مدربين محتملين لقيادة ريال مدريد الموسم المقبل، ما يزيد الضغوط على المدرب الشاب في مرحلة مبكرة من تجربته.