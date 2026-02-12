وسجل هالاند الهدف الثالث، وهو الهدف رقم 153 للنادي ليحتل المركز الرابع بالتساوي في قائمة هدافي النادي التاريخيين، وذلك بعد هدفي أنطوان سيمينيو ونيكو أوريلي.

ولكن شارك عمر مرموش بدلا من هالاند بين الشوطين، في المباراة التي فاز بها مانشستر سيتي، والتي جعلت الفريق على بعد ثلاث نقاط فقط من أرسنال، المتصدر.

ولدى سؤاله عن أسباب استبدال هالاند، قال غوارديولا :"مشاكل بسيطة. بعض الأوجاع، يشعر بعدم الراحة. وكانت النتيجة 3 -صفر بالطبع. السبب؟ هناك العديد من المباريات".

وأضاف: "لم اتحدث مع الأطباء، لا أعلم تحديدا ما يعاني منه. مجرد إرهاق أو شيء ما".

وكانت الإصابة المحتملة لهداف الفريق العيب الوحيد في ليلة سهلة لمانشستر سيتي، الذي لم يضطر لبذل مجهود كبير ضد فريق فولهام المخيب للآمال، والذي مني بخسارته الرابعة في خمس مباريات ليبتعد أكثر في سباق التأهل إلى البطولات الأوروبية.