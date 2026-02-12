وقال ‌إنتر ‌ميامي، المقرر أن يفتتح موسمه في الدوري الأميركي في 21 فبراير الجاري، إن ميسي الحائز على ‌جائزة أفضل لاعب ‌في الدوري ⁠لمرتين متتاليتين أصيب خلال مباراة ودية خاضها أمام برشلونة سبورتنغ الإكوادوري مطلع الأسبوع ضمن ⁠استعدادات ‌فريقه للموسم الجديد إذ خرج في ⁠الشوط الثاني بعدما سجل هدفا.

وخضع ⁠ميسي لفحوصات طبية إضافية أكدت التشخيص.

ووفق إنتر ميامي "ستعتمد ⁠عودته التدريجية إلى التدريب على تقدمه السريري والوظيفي في الأيام المقبلة".

ونتيجة الإصابة، تقرر تأجيل مباراة ودية بين إنتر ميامي وإنديبندينتي ديل فالي الإكوادوري إلى 26 من الشهر الجاري بعدما كانت ‌مقررة يوم الجمعة على ملعب خوان رامون لوبرييل.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت مطلع هذا الشهر أن ميسي، أبدى استعدادا مبدئيا للانضمام إلى نادي غلطة سراي التركي في إطار اتفاق محدود استعدادا لكأس العالم 2026.

وذكر المعلق ليفيد توزيمان خلال مروره على قناة "إي سبورت"، أن النادي التركي درس خطة لجلب ميسي من إنتر ميامي في إطار اتفاق محدود لمدة 4 أشهر، هدفه الإبقاء على جاهزية اللاعب الأرجنتيني دون إرهاقه استعدادا لمونديال 2026.

وأوضح توزيمان أن ميسي "منح ضوءا أخضر مشروطا".

واشترط ميسي، بحسب توزيمان، لعب 12 مباراة فقط مع الفريق، على أن تلعب جميع المباريات في إسطنبول وتجنب المباريات خارج الأرض لتقليل الإرهاق والسفر ومخاطر الإصابة.