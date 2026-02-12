وحقق مانشستر سيتي انتصارا كبيرا 3 - صفر على ضيفه فولهام، في المباراة التي أقيمت بينهما الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة الـ26 للمسابقة العريقة.

وافتتح الغاني أنطوان سيمينيو التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 24، وأضاف نيكو أوريلي الهدف الثاني في الدقيقة 30.

وتكفل النجم النرويجي إرلينغ هالاند بتسجيل الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 39، ليواصل هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي في البطولة، بعدما سبق أن هز الشباك خلال فوز فريقه 2 -1 على مضيفه ليفربول في المرحلة الماضية.

وبهذا الهدف، عزز هالاند موقعه في صدارة ترتيب هدافي البطولة خلال الموسم الحالي، بعدما رفع رصيده إلى 22 هدفا، متفوقا بفارق 5 أهداف أمام أقرب ملاحقيه إيغور تياغو، لاعب فريق برينتفورد.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي، الذي حقق فوزه الثاني على التوالي والـ16 في المسابقة هذا الموسم، مقابل 5 تعادلات و5 هزائم، إلى 53 نقطة في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط خلف أرسنال، الذي يتربع على القمة.

وربما يعود الفارق إلى 6 نقاط لمصلحة أرسنال، حال فوز الفريق اللندني على مضيفه برينتفورد، الخميس، في ذات المرحلة.

وفي المقابل، توقف رصيد فولهام، الذي تكبد خسارته الـ12 في البطولة هذا الموسم مقابل 10 انتصارات و4 تعادلات، عند 34 نقطة في المركز الثاني عشر.

وبدأت المباراة بهجوم متوقع من جانب مانشستر سيتي، الذي ترجم لاعبوه سيطرتهم على مجريات المباراة، بتسجيل سيمينيو الهدف الأول في الدقيقة 24.

وبعد سلسلة من التمريرات بين لاعبي مانشستر سيتي، تلقى هالاند تمريرة عرضية من الجانب الأيمن، لكنه فشل في تسديدها بعدما حاول الدفاع إبعادها لتصل في النهاية إلى سيمينيو، المتواجد أمام المرمى مباشرة، حيث لم يجد صعوبة في إيداع الكرة داخل الشباك على يمين بيرنارد لينو، حارس مرمى فولهام.

وواصل مانشستر سيتي نشاطه الهجومي، من أجل تأمين تقدمه، ليتحقق له ما أراد بعدما أضاف نيكو أوريلي الهدف الثاني في الدقيقة 30.

ومن هجمة مرتدة سريعة، مرر أوريلي الكرة إلى سيمينيو، الذي انطلق بالكرة من الجانب الأيمن وأرسل تمريرة بينية للاعب الإنجليزي الشاب، الذي انفرد على إثرها بالمرمى، وسدد مباشرة من فوق حارس فولهام، الذي خرج من مرماه لملاقاته، لتعانق الكرة الشباك.

واستغل مانشستر سيتي حالة الانهيار التي عانى منها لاعبو فولهام بعد الهدفين، ليضيف هالاند الهدف الثالث للفريق السماوي في الدقيقة 39.

ومن هجمة سريعة لسيتي، مرر فيل فودين الكرة إلى هالاند، الذي سدد كرة زاحفة من خارج منطقة الجزاء، ليضعها على يسار لينو، الذي حاول التصدي لها دون جدوى.

وهدأ إيقاع المباراة في الشوط الثاني، في ظل اطمئنان لاعبي مانشستر سيتي على تحقيق الفوز، ورغبة منهم في عدم بذل المزيد من الجهد، لا سيما وأن الفريق تنتظره مواجهات هامة أخرى في الأسابيع المقبلة، ليكتفي فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا بالفوز بثلاثية نظيفة.