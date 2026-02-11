وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، بدأ بناء المشروع في ديسمبر الماضي، وتسعى فيتنام لجعله أكبر ملعب في العالم، أملا في تحقيق حلمها باستضافة كأس العالم لكرة القدم، والألعاب الأولمبية، والنهائيات القارية.

وأوضحت "ماركا" أن ملعب "ترونغ دونغ"، الذي يشبه تصميمه "الطبلة البرونزية" التي تعد من أبرز المعالم الثقافية في فيتنام، صمم وفق معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم والمنظمات العالمية الرياضية.

وسيتوفر الملعب على سقف قابل للطي لملائمته مع مختلف الرياضات، والعروض الفنية، والمهرجانات، والأنشطة المرتقب تنظيمها فيه، ما يضمن استغلاله طوال العام.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الملعب سيكون أكبر من ملعب الحسن الثاني الكبير الذي يبنيه المغرب من أجل احتضان نهائي كأس العالم 2030 بسعة حوالي 120 ألف متفرج.

وعقب انطلاق أشغال بنائه قرب مدينة الدار البيضاء صنف ملعب الحسن التاني، الذي اتخذ تصميم خيمة، كأكبر ملعب في العالم.

وصنفت الصحيفة ملعب الحسن الثاني كثالث أكبر ملعب في العالم بعد "ترونغ دونغ" في فيتنام وملعب "رونغرادو" في كوريا الشمالية بسعة 130 ألف متفرج.