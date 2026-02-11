وفي المباراة الأولى في لندن، كان ويست هام في طريقه إلى تحقيق الفوز عندما تقدم بهدف للاعب الوسط الدولي التشيكي توماش سوتشيك منذ الدقيقة 50 حتى الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع عندما أنقذ المهاجم الدولي السلوفيني البديل بنجامين شيشكو "الشياطين الحمر" من الخسارة بإدراكه التعادل.

ورفع يونايتد رصيده إلى 45 نقطة في المركز الرابع متفوقا على تشلسي الخامس بفارق نقطة واحدة، فيما رفع ويست هام رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثامن عشر، مواصلا نتائجه الإيجابية في الآونة الأخيرة تحت قيادة مدربه البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو، بتحقيقه ثلاثة انتصارات وتعادل في المراحل الخمس الأخيرة مقابل خسارة واحدة فقط.

وافتتح سوتشيك التسجيل بعدما تابع بيسراه من مسافة قريبة عرضية من الجهة اليمنى لعبها جارود بوين (50).

وأحرز البرازيلي كازيمير هدفا في الدقيقة 63، لكن الحكم سايمون كوبر ألغاه بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد بداعي التسلل.

وأقحم كاريك المهاجمين شيشكو والهولندي جوشوا زيركسي بدلا من البرازيلي ماتيوس كونيا والبرتغالي ديوغو دالو في الدقيقتين 69 و82 تواليا، بحثا عن قلب الطاولة على أصحاب الأرض.

وحاول شيشكو بتسديدة من خارج منطقة الجزاء تصدّى لها الحارس المضيف الدنماركي مادس هيرمانسن ببراعة (76)، قبل أن تمرّ رأسية زيركسي من مسافة قريبة بمحاذاة القائم الأيسر بعد عرضية البرتغالي برونو فرنانديش (90+4).

وأثمر البحث المتواصل عن هز الشباك هدفا حمل توقيع شيشكو الذي تابع بيسراه من مسافة قريبة عرضية الكاميروني براين مبومو (90+4).

وفي المباراة الثانية، فرط تشلسي في فوز في المتناول وأضاع فرصة اعتلاء المركز الرابع بتعادله أمام ضيفه ليدز يونايتد 2-2.

وتقدّم الفريق اللندني بهدفي البرازيلي جواو بيدرو (24) وكول بالمر (58 من ركلة جزاء)، وعاد الضيوف بهدفي الألماني لوكاس ميتشا (67 من ركلة جزاء) والبديل السويسري نواه أوكافور (73).

وفشل تشلسي بتحقيق انتصاره الخامس تواليا في الدوري تحت قيادة مدربه الجديد روسينيور، مكتفيا بتعادل جعل رصيده 44 نقطة في المركز الخامس.

وفي المقابل، وصل ليدز إلى 30 نقطة في المركز الخامس عشر.

وافتتح بيدرو التسجيل متوجا سيطرة فريقه في بداية المباراة، بعدما انفرد ورفع الكرة بيسراه من داخل منطقة الجزاء من فوق حارس مرمى الضيف الويلزي كارل دارلو إثر تمريرة بينية حاسمة ومتقنة من بالمر (24).

وفي الشوط الثاني، وضع الحارس المضيف الإسباني روبرت سانشيس زميله بيدرو منفردا بعد تمريرة طويلة، فما كان من المدافع السلوفيني لليدز ياكا بيول إلا دفعه، فاحتسب الحكم روبرت جونز ركلة جزاء ترجمها بالمر بنجاح إلى يسار دارلو (58).

والهدف هو الثامن للجناح الدولي الإنكليزي في 15 مباراة شارك خلالها مع تشلسي في الدوري المحلي.

وقلّص ميتشا الفارق من ركلة جزاء احتسبها جونز بعد خطأ من الإكوادوري مويسيس كايسيدو على جايدن بوغل، أسكنها الألماني إلى يمين سانشيس (67).

وأدرك أوكافور التعادل بعد دخوله بديلا في الدقيقة 55، مستغلا كرة تهيّأت أمامه إثر دربكة داخل المنطقة، فأودعها بسهولة داخل المرمى المشرّع أمامه (73).

واحتسب جونز الهدف وسط اعتراضات من لاعبي تشلسي بسبب لمسة يد على بوغل خلال الهجمة التي سجّل الضيوف على إثرها هدف التعادل.

وأهدر بالمر فرصة منح فريقه النقاط الثلاث، بعدما أطاح بالكرة فوق المرمى المشرّع أمامه من داخل منطقة الياردات الست إثر عرضية من الجهة اليمنى لعبها كايسيدو (90+4).