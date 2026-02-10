وذكر تقرير لموقع "فوت ميركاتو" أن رامي عباس، وكيل صلاح، بدأ بالفعل محادثات مع النادي الجداوي، بعد تعثر محاولات سابقة كان أبرزها عرض بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني رفضه ليفربول في عام 2023.

ويبدي محمد صلاح (33 عاما) مرونة أكبر تجاه العرض السعودي مقارنة بالعام الماضي، رغم تجديد عقده مع ليفربول مؤخرا حتى عام 2027.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب تدهور العلاقة بين اللاعب والمدرب الهولندي أرني سلوت، حيث صرح صلاح علانية في ديسمبر الماضي بـ "انقطاع التواصل" مع المدير الفني بعد استبعاده من التشكيلة الأساسية لثلاث مباريات متتالية.

ويسعى نادي الاتحاد بعد رحيل الفرنسي كريم بنزيما وبيع نجولو كانتي، لتسهيل التعاقد مع صلاح الذي يشغل مركز الجناح الأيمن، وهو نفس مركز اللاعب موسى ديابي المرشح للعودة إلى أوروبا.

ويعيش صلاح موسما هو الأقل إنتاجية له منذ انضمامه إلى ليفربول في 2017، حيث اكتفى بتسجيل 6 أهداف فقط حتى الآن.

وكان اللاعب قد وجه انتقادات حادة لإدارة النادي في وقت سابق، قائلا: "يبدو أن النادي قرر التضحية بي.. لقد تلقيت وعودا في الصيف لم يتم الوفاء بها".