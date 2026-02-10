ويأتي هذا الإجراء على خلفية اتهام ماشا بتسريب معلومات تكتيكية حساسة إلى رولاني موكوينا مدرب صنداونز السابق ومولودية الجزائر الحالي، قبل مباراة الفريقين المرتقبة في دوري أبطال إفريقيا، السبت، بالجولة السادسة الأخيرة من المجموعة الثالثة بمرحلة المجموعات.

وبات صنداونز مطالبا بحصد النقاط الثلاث من أجل التأهل للأدوار الإقصائية في البطولة، حيث يقبع الفريق الجنوب إفريقي في المركز الثالث بترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين خلف الهلال السوداني المتصدر الذي يواجه سانت إيلوا لوبوبو بطل الكونغو الديمقراطية، متذيل الترتيب بخمس نقاط، في حين يتواجد المولودية في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

ونفى ماشا، أحد أقدم أعضاء الجهاز الفني لصنداونز الذي انضم إليه خلال فترة المدير الفني الأسبق بيتسو موسيماني، ارتكاب أي مخالفة، ورغم موقفه قرر النادي إيقافه ريثما تنتهي التحقيقات الداخلية.

وازدادت أهمية مواجهة المولودية بعد تعادل صنداونز 1-1 مع مضيفه لوبوبو بمدينة لوبومباشي، الأحد، حيث أدلى المدير الفني البرتغالي ميغيل كاردوسو بتصريحات مثيرة للجدل عقب المباراة.

وقال كاردوسو في تصريحات نقلها موقع "أفريكا سوكر" الإلكتروني: "نأمل أن يمتلئ الملعب يوم المباراة بجماهيرنا لدعم الفريق لا أكثر. آمل ألا يتوقع الخصم أو يعرف كيف سنلعب. آمل أن نتحكم في ذلك لنضمن نزاهة المباراة من جانبنا".

وبعد ذلك بوقت قصير، انتشرت تقارير تربط ماشا بالتسريب المزعوم، حيث تم تحديد المحلل كمصدر مشتبه به للمعلومات المسربة قبل عودة موكوينا مدرب المولودية المرتقبة إلى ملعب "لوفتوس فيرسفيلد".

ورغم ذلك، أوضح مولودية الجزائر نواياه قبل رحلته لمدينة بريتوريا، حيث أكد موكوينا أن فريقه يركز فقط على المهمة الموكلة إليه.

وصرح موكوينا: "الأمر لا يتعلق باصطحاب لاعبي الفريق لزيارة الأصدقاء والعائلة أو الذهاب في رحلة سفاري"، مشددا على أهمية المباراة، حيث إن الفوز سيضمن للفريق الجزائري مكانا في مرحلة خروج المغلوب.

ومن المقرر أن يمثل ماشا أمام جلسة استماع تأديبية داخلية في محاولة لتبرئة ساحته، في تطور أثار قلقا داخل معسكر صنداونز نظرا لخدمته التي امتدت لأكثر من عقد مع النادي.