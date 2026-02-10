ويستمر الجدل حول رواتب اللاعبين في كرة القدم الفرنسية في التصاعد، مدفوعا بشكل كبير بالقوة المالية الهائلة للأندية الكبرى مثل باريس سان جرمان.

ودائما ما برر النادي الباريسي إنفاقه من خلال هيمنته المحلية المستمرة ونجاحاته المتكررة على الساحة الأوروبية، محولا الاستثمار الرياضي إلى مكاسب اقتصادية وتنافسية.

ويعتمد هيكل رواتب بطل أوروبا على الأداء الفردي والتأثير داخل الملعب، وهو نموذج أدى حتما إلى فجوات ملحوظة بين أعلى اللاعبين أجرا في النادي.

وفي هذا السياق، رسخ الدولي المغربي أشرف حكيمي مكانته كواحد من أهم لاعبي الفريق الفرنسي رياضيا وماليا، فخلال المواسم الأخيرة، أصبح نجم منتخب (أسود الأطلس) عنصرا أساسيا في منظومة باريس سان جرمان بفضل ثبات مستواه وذكائه التكتيكي ومساهماته الحاسمة، وبرزت أهميته كلما غاب، حيث عانى الفريق في كثير من الأحيان للحفاظ على التوازن والقوة نفسيهما بدونه.

وحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، يحتل حكيمي حاليا المركز الثالث في سلم رواتب سان جرمان، حيث يقدر راتبه بحوالي 1.1 مليون يورو شهريا.

ويأتي حكيمي بفارق ضئيل خلف النجم البرازيلي ماركينيوس، الذي ذكرت تقارير إخبارية أنه يتقاضى حوالي 1.13 مليون يورو شهريا، بينما يتصدر القائمة النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي أفضل لاعب في العالم براتب يقارب 1.56 مليون يورو شهريا.

ويأتي لوكاس هيرنانديز في المرتبة الرابعة بين اللاعبين الأعلى أجرا، براتب يقارب مليون يورو شهريا، بينما كشفت تقارير أن فيتينيا ووارن زاير إيمري يتقاضيان حوالي 950 ألف يورو لكل منهما.

وفي مرتبة أدنى، يأتي خفيتشا كفاراتسخيليا ونونو مينديش برواتب تقل قليلا عن مليون يورو، بينما يتقاضى لاعبون مثل ديزيريه دويه وبرادلي باركولا ولوكاس شوفالييه حوالي 500 ألف يورو شهريا، ثم تتناقص الأجور تدريجيا بين بقية لاعبي الفريق، حيث يعد الحارس الروسي ماتفي سافونوف الأقل أجرا براتب يقارب 250 ألف يورو شهريا.

ورغم أن فوارق الأجور في باريس سان جرمان لافتة للنظر، فإنها تبرز التباين بين دخل لاعبي كرة القدم المحترفين والاقتصاد الفرنسي عموما، حيث يبلغ متوسط ​​صافي الراتب الشهري على مستوى البلاد أقل بقليل من 2730 يورو.