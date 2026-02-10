وقال فلاديسلاف هيراسكيفيتش إن الخوذة تحمل صورا لعدد من الرياضيين الذين قتلوا في هجمات روسية، مشيرا إلى أن التصميم كان بمثابة تكريم لزملائه الرياضيين الذين قضوا خلال الحرب.

وارتدى هيراسكيفيتش (27 عاما)، الخوذة خلال التدريب الرسمي في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، المقامة حاليا في إيطاليا، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم السماح له باستخدامها في المنافسات التي تقام في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وفي مقطع فيديو نشره على "إنستغرام"، قال هيراسكيفيتش إن ممثلا عن اللجنة الأولمبية الدولية، المسؤول عن التواصل مع الرياضيين واللجان الأولمبية الوطنية، أبلغه أنه "غير مسموح له" باستخدام الخوذة في التدريب أو المنافسات.

وأعرب المتزلج الأوكراني عن أمله في أن يعكس القرار رأي مسؤول بعينه، لا رأي اللجنة الأولمبية الدولية ككل.

وكتب هيراسكيفيتش: "إنه قرار يحزنني بشدة".

وأضاف، وفقا للترجمة الإنجليزية في الفيديو، أنه سيتقدم بطلب رسمي إلى اللجنة الأولمبية الدولية.

وردا على طلب التعليق، ذكرت اللجنة الأولمبية الدولية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أنها لم تتلق بعد طلبا رسميا من نظيرتها الأوكرانية للموافقة على ارتداء الخوذة، مضيفة أنها ستراجع الطلب فور تقديمه.

يشار إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية، بموجب نظامها الأساسي، تحظر الرسائل السياسية.