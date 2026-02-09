وأوضح النادي الكتالوني، في بيان رسمي على موقعه الإلكتروني، أنه "وفقا للمادة 42 من النظام الأساسي لنادي برشلونة، استقال الرئيس جوان لابورتا من منصبه ليكون مؤهلا للترشح في انتخابات مجلس الإدارة المقررة في 15 مارس".

وأشار البيان إلى أن الطابع الرسمي للاستقالة تم اعتماده خلال الاجتماع العادي لمجلس الإدارة الذي عقد، الاثنين، والذي شهد كذلك نشر الدعوة الرسمية للانتخابات.

كما قدم تسعة من أعضاء مجلس الإدارة الحالي استقالتهم تمهيدًا للمشاركة في الانتخابات المقبلة.

وبحسب البيان، سيتولى النائب الأول للرئيس رافا يوستي قيادة المرحلة الانتقالية للنادي إلى حين تسلم مجلس الإدارة الجديد مهامه الفعلية بعد 30 يونيو المقبل.

ووفقًا لوسائل إعلام إسبانية، تمتد فترة الحملة الانتخابية بين 6 و13 مارس، على أن يجرى الاقتراع في 15 من الشهر نفسه، يعقبه الإعلان الرسمي عن الرئيس الجديد.

ويعد لابورتا الأوفر حظا للفوز والبقاء في منصبه، خصوصا بعد نجاح الفريق في التتويج بلقب الدوري الإسباني وكأس الملك وكأس السوبر المحلي في الموسم الماضي، رغم التحديات المالية التي يواجهها النادي.

وعقب الاجتماع، قال لابورتا: "أغادر وأنا متحمس لرؤيتكم مرة أخرى".

وأضاف: "مشجعو برشلونة سعداء، لقد استعدنا الفرح. أترك النادي أفضل مما كان عليه قبل خمس سنوات. كان علينا اتخاذ قرارات صعبة، وبالنظر إلى ما تحقق، نشعر بالفخر"، وفقا لصحيفة ماركا الإسبانية.

ومن المنتظر أن يواجه لابورتا منافسة قوية من فيكتور فونت، إلى جانب كل من تشافي فيلاجوانا ومارك سيريا.