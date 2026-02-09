وأصدرت إدارة النادي بيانا على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تضمن قرار رئيس النادي حمدي المدب بإقالة الكنزاري.

وذكر البيان أنه سيتم الإعلان عن تركيبة الجهاز الفني خلال أيام.

ويتصدر الترجي ترتيب الدوري التونسي، لكن أداء الفريق لا يزال مهتزا رغم انتدابات الميركاتو الشتوي.

وبخسارته في باماكو، تجمد رصيد الترجي عند ست نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة.

ويتعين على الفريق الفوز أو التعادل في مباراته الأخيرة بالمجموعة أمام ضيفه بترو أتليتيكو الأنجولي لضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي من المسابقة.