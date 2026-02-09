وحقق الريال انتصارا ثمينا 2-0 على ملعب مضيفه فالنسيا، مساء الأحد، ضمن منافسات المرحلة الـ23 للمسابقة، على ملعب (ميستايا)، معقل الفريق الأندلسي.

وافتتح ألفارو كاريراس التسجيل للريال في الدقيقة 65، ثم قضى النجم الفرنسي كيليان مبابي على آمال فالنسيا في إدراك التعادل، عقب تسجيله الهدف الثاني للفريق الملكي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليعزز صدارته لقائمة هدافي المسابقة خلال الموسم الحالي، عقب تسجيله هدفه الـ23 في البطولة هذا الموسم.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الريال، الذي حقق فوزه السابع على التوالي والـ28 في المسابقة هذا الموسم، مقابل 3 تعادلات وخسارتين، إلى 57 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف برشلونة المتصدر.

ولم يعرف الريال سوى طعم الفوز في المسابقة، منذ خسارته 0-2 أمام ضيفه سيلتا فيغو في السابع من ديسمبر الماضي، حيث انتصر في جميع مبارياته السبع التالية.

في المقابل، تجمد رصيد فالنسيا، الذي تكبد خسارته العاشرة في البطولة خلال الموسم الحالي، مقابل 5 انتصارات و8 تعادلات، عند 23 نقطة في المركز 17، بفارق نقطة فقط أمام مراكز الهبوط.