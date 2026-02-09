وحذا الملعب المالي حذو الفريق المصري، بعدما تغلب على ضيفه الترجي التونسي 1-0 في باماكو ضمن المجموعة الرابعة.

وضمن بيراميدز صدارة المجموعة الأولى بعدما قلب تأخره بهدف أمام ريفرز يونايتد إلى انتصار بأربعة أهداف على ملعب غودسويل أكابيو في مدينة أويو.

ورفع فريق بيراميدز رصيده إلى 13 نقطة، يليه نهضة بركان المغربي بسبع نقاط، ويأتي باور ديناموس الزامبي ثالثا بسبع نقاط أيضا، وريفرز رابعا بنقطة واحدة.

وجاءت البداية قوية من جانب أصحاب الأرض، رغم محاولات الفريق المصري العديدة، وتمكن ستيفان مانيو من وضعهم في المقدمة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء إثر ركلة حرة، أسكنها المقص الأيسر للمرمى المصري في الدقيقة 32.

وتغير حال اللقاء في الشوط الثاني، حيث بسط الفريق السماوي سيطرته شبه التامة، فأدرك التعادل عبر تسديدة خادعة من مصطفى فتحي إثر تمريرة من مصطفى زيكو في الدقيقة 53.

ومنح مروان حمدي التقدم لفريق المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش من ركلة جزاء في الدقيقة 77.

وفي أول مشاركة له مع بيراميدز، سجل البديل الأردني الشاب عودة الفاخوري ثالث أهداف الفريق المصري من تسديدة قوية إثر تمريرة من ناصر ماهر في الدقيقة 88.

واختتم ناصر ماهر أهداف بيراميدز برأسية من مسافة قريبة، مستثمرا تحضير الكرة بالرأس من محمود زلاكة في الدقيقة 90+1.

وتلقى الترجي خسارة مؤلمة أمام مضيفه الملعب المالي بهدف نظيف على ملعب 26 مارس في باماكو.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب داوودا كوليبالي في الدقيقة 54، وهو الهدف الذي حافظ عليه أصحاب الأرض حتى صافرة النهاية، رغم محاولات فريق باب سويقة المتكررة للعودة في النتيجة وإدراك التعادل.

ورفع الفريق المالي رصيده إلى 11 نقطة، حاسما تأهله إلى ربع النهائي، فيما تجمد رصيد فريق باب سويقة عند ست نقاط في المركز الثاني، بالتساوي مع أتلتيكو دي لواندا الأنغولي الثالث، وسيمبا التنزاني رابعا بنقطة واحدة.

ويستضيف الترجي الرياضي، الذي يقوده المدرب ماهر الكنزاري، الأسبوع المقبل الفريق الأنغولي على ملعب حمادي العقربي برادس، في مباراة حاسمة لتحديد المتأهل الثاني عن المجموعة إلى ربع النهائي.

واقتنص ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي تعادلا بشق الأنفس من أرض مضيفه يان إيلوا لوبوبو الكونغولي الديمقراطي بنتيجة 1-1، في لوبومباشي ضمن المجموعة الثالثة.

ونجح أصحاب الضيافة في التقدم مبكرا عبر هينوك موليا في الدقيقة 19، وأدرك جايدن أدامز التعادل لصنداونز في الدقيقة 55.

ويتصدر الهلال السوداني ترتيب المجموعة برصيد ثماني نقاط، أمام مولودية الجزائر الجزائري في المركز الثاني بسبع نقاط، وماميلودي ثالثا بست نقاط، وسان إيلوا رابعا بخمس نقاط.

ويلتقي الأسبوع المقبل في الجولة الختامية الهلال مع سان إيلوا في كيغالي، بينما يحل المولودية ضيفا على صنداونز في بريتوريا في قمة صعبة.