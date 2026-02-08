وعلى ملعب أنفيلد، افتتح ليفربول التسجيل عبر المجري دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 74، قبل أن ينجح بيرناردو سيلفا في إدراك التعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة 84.

وفي الوقت القاتل، خطف النرويجي إرلينغ هالاند هدف الفوز للفريق السماوي، بعدما سجل ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، محققا أول أهدافه بقميص مانشستر سيتي على ملعب أنفيلد.

وشهدت المباراة توترا في دقائقها الأخيرة، إذ أنهى ليفربول اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد سوبوسلاي في الدقيقة 12 من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الانتصار، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثاني، مقلصا الفارق إلى أربع نقاط خلف أرسنال المتصدر، مع تبقي 13 جولة على نهاية الموسم، فيما تجمد رصيد ليفربول عند 39 نقطة في المركز السادس.